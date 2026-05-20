Las energías de este miércoles 20 de mayo llegan cargadas de cambios, oportunidades y mensajes importantes para cada signo del zodiaco.

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Mhoni Vidente compartió sus predicciones diarias, acompañadas de consejos espirituales y números de la suerte para atraer prosperidad, amor y estabilidad.

Aries

Inicia una etapa ideal para cerrar ciclos y enfocarse en nuevos proyectos. La recomendación es dejar atrás los temores y confiar más en las decisiones personales.

Números de la suerte: 00 y 21

Tauro

La energía del día pide prudencia, especialmente al momento de hablar. Algunas palabras podrían generar conflictos innecesarios con personas cercanas.

Números de la suerte: 07 y 28

Géminis

Las tensiones, envidias y malas energías podrían rodear el ambiente. Es un buen momento para alejarse de relaciones tóxicas y reforzar la protección espiritual.

Números de la suerte: 11 y 29

Cáncer

La carta de “El Carruaje” marca una jornada positiva para avanzar en proyectos personales y encontrar mayor equilibrio emocional.

Números de la suerte: 28 y 39

Leo

El tarot advierte sobre posibles traiciones o decepciones de personas cercanas. Además, un amor del pasado podría reaparecer inesperadamente.

Números de la suerte: 03 y 77

Virgo

Comienza una etapa de crecimiento personal y profesional, aunque también habrá desafíos. Una persona importante llegará para brindar apoyo.

Números de la suerte: 06 y 20

Libra

Las cartas anuncian mejoras económicas y nuevas oportunidades relacionadas con dinero y trabajo. Será importante asumir riesgos con inteligencia.

Números de la suerte: 03 y 44

Escorpio

Una propuesta inesperada podría cambiar el rumbo de este signo. La intuición será clave para tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 19 y 31

Sagitario

Se avecinan cambios positivos en el ámbito laboral. Las señales del universo ayudarán a tomar el camino correcto.

Números de la suerte: 06 y 19

Capricornio

El día invita a dejar atrás actitudes negativas y enfrentar los retos con mayor determinación y seguridad.

Números de la suerte: 21 y 30

Acuario

La carta de “El Sol” anuncia buena fortuna, estabilidad y energía positiva. Un nuevo proyecto podría acercar importantes metas.

Números de la suerte: 15 y 26

Piscis

El universo favorece una etapa de prosperidad, crecimiento y realización personal. Es momento de aprovechar cada oportunidad.

Números de la suerte: 08 y 16