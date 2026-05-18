El inicio de semana llega con movimientos importantes en la energía astral y Mhoni Vidente reveló qué le espera a cada signo del zodiaco durante este lunes 18 de mayo de 2026.

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La influencia de la Luna en Géminis marcará gran parte de la jornada, favoreciendo la comunicación, los cambios y las conexiones personales.

Aries

Las decisiones rápidas estarán presentes durante el día, aunque será importante actuar con calma y evitar impulsos innecesarios. Conversaciones inesperadas podrían abrir nuevas oportunidades tanto en lo personal como en lo laboral.

Tauro

La jornada será favorable para organizar asuntos económicos y reflexionar sobre la manera en que se administra el tiempo y la energía. La paciencia será clave para mantener estabilidad.

Géminis

La Luna en este signo potenciará el carisma, la creatividad y la facilidad para conectar con otras personas. También será un momento positivo para iniciar proyectos o expresar ideas importantes.

Cáncer

El día invita a disminuir el ritmo y prestar atención al bienestar emocional. Escuchar las propias necesidades ayudará a encontrar equilibrio frente a situaciones externas.

Leo

Las reuniones, actividades sociales y conversaciones tendrán un papel importante este lunes. La energía favorecerá nuevas amistades y posibles conexiones útiles para el futuro.

Virgo

La organización y la disciplina serán fundamentales para avanzar en objetivos pendientes. La jornada también será favorable para tomar decisiones relacionadas con trabajo o estabilidad.

Libra

La rutina podría romperse con noticias positivas o propuestas inesperadas. Será un buen momento para aprender algo nuevo, viajar o ampliar perspectivas personales.

Escorpio

La intuición cobrará fuerza durante este día. Algunas emociones o situaciones pendientes requerirán más claridad antes de tomar decisiones definitivas.

Sagitario

Las relaciones personales ocuparán gran parte de la atención. Conversaciones importantes podrían transformar vínculos o abrir nuevas oportunidades sentimentales.

Capricornio

El lunes será ideal para revisar hábitos, organizar prioridades y enfocarse en la salud física y emocional. Pequeños cambios podrían traer tranquilidad a largo plazo.

Acuario

La creatividad y el entusiasmo estarán en aumento. El día favorecerá actividades recreativas, nuevas ideas y encuentros con personas afines.

Piscis

La energía astral impulsará asuntos relacionados con el hogar, la familia y el bienestar emocional. Ordenar espacios y resolver temas personales ayudará a recuperar calma y seguridad.