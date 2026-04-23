Mhoni Vidente señaló que este jueves 23 de abril se presenta como un día cargado de movimientos importantes en lo emocional, laboral y económico.
La Reina del Pop, Madonna, lanza ‘O feel so free’
Receta fácil para preparar carne guisada con papa criolla
Así será el grupo de narradores y comentaristas que tendrá Gol Caracol para el Mundial 2026
Según las predicciones de la astróloga, es una jornada ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y confiar en la intuición para avanzar.
Las energías estarán especialmente activas, por lo que muchos signos podrán ver resultados concretos en temas de dinero, relaciones y proyectos personales.
Aries
Es un buen momento para dar ese paso que has estado pensando. La energía te favorece para tomar decisiones importantes. En el amor, alguien del pasado podría intentar regresar.
Tauro
Se abre una etapa de estabilidad económica. Podrías recibir una oportunidad financiera antes del mediodía. En lo sentimental, piensa bien antes de retomar una relación pasada.
Géminis
Las noticias positivas no tardan en llegar, especialmente en temas laborales o económicos. Tu carisma estará alto, lo que atraerá nuevas conexiones. Es buen momento para hacer cambios en tu imagen.
Cáncer
Es importante cuidar tu energía emocional. Evita cargar con problemas que no te corresponden. Una conversación honesta en pareja puede ayudarte a sanar.
Leo
Tu capacidad de liderazgo destacará. Podrías recibir una propuesta interesante en el trabajo. En el amor, una sorpresa te devolverá la ilusión.
Virgo
Todo empieza a alinearse a tu favor. Es un día ideal para organizarte y avanzar con disciplina. Un familiar podría buscar tu apoyo o consejo.
Libra
Necesitas tomar decisiones sin seguir postergando. Mantén el equilibrio y evita gastos innecesarios. Es un buen momento para ordenar tus finanzas.
Escorpio
Tu intuición estará muy fuerte, así que confía en ella. Si algo no te genera tranquilidad, es mejor alejarte. También es un buen día para resolver temas sentimentales.
Sagitario
La rutina te está agotando, por lo que cambiar de ambiente será positivo. Se abren oportunidades laborales y posibilidades de viaje.
Capricornio
El esfuerzo comienza a dar resultados. Podrías recibir reconocimiento en el trabajo o noticias positivas en temas económicos. También es buen momento para resolver asuntos pendientes.
Acuario
Las ideas creativas estarán a tu favor. Puede surgir una propuesta interesante en negocios o trabajo. Mantente abierto a nuevas oportunidades.
Piscis
Es momento de soltar lo que ya no aporta a tu vida. Se presentan ingresos extra y oportunidades de crecimiento profesional.