Mhoni Vidente señaló que este jueves 23 de abril se presenta como un día cargado de movimientos importantes en lo emocional, laboral y económico.

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Según las predicciones de la astróloga, es una jornada ideal para tomar decisiones, cerrar ciclos y confiar en la intuición para avanzar.

Las energías estarán especialmente activas, por lo que muchos signos podrán ver resultados concretos en temas de dinero, relaciones y proyectos personales.

Aries

Es un buen momento para dar ese paso que has estado pensando. La energía te favorece para tomar decisiones importantes. En el amor, alguien del pasado podría intentar regresar.

Tauro

Se abre una etapa de estabilidad económica. Podrías recibir una oportunidad financiera antes del mediodía. En lo sentimental, piensa bien antes de retomar una relación pasada.

Géminis

Las noticias positivas no tardan en llegar, especialmente en temas laborales o económicos. Tu carisma estará alto, lo que atraerá nuevas conexiones. Es buen momento para hacer cambios en tu imagen.

Cáncer

Es importante cuidar tu energía emocional. Evita cargar con problemas que no te corresponden. Una conversación honesta en pareja puede ayudarte a sanar.

Leo

Tu capacidad de liderazgo destacará. Podrías recibir una propuesta interesante en el trabajo. En el amor, una sorpresa te devolverá la ilusión.

Virgo

Todo empieza a alinearse a tu favor. Es un día ideal para organizarte y avanzar con disciplina. Un familiar podría buscar tu apoyo o consejo.

Libra

Necesitas tomar decisiones sin seguir postergando. Mantén el equilibrio y evita gastos innecesarios. Es un buen momento para ordenar tus finanzas.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte, así que confía en ella. Si algo no te genera tranquilidad, es mejor alejarte. También es un buen día para resolver temas sentimentales.

Sagitario

La rutina te está agotando, por lo que cambiar de ambiente será positivo. Se abren oportunidades laborales y posibilidades de viaje.

Capricornio

El esfuerzo comienza a dar resultados. Podrías recibir reconocimiento en el trabajo o noticias positivas en temas económicos. También es buen momento para resolver asuntos pendientes.

Acuario

Las ideas creativas estarán a tu favor. Puede surgir una propuesta interesante en negocios o trabajo. Mantente abierto a nuevas oportunidades.

Piscis

Es momento de soltar lo que ya no aporta a tu vida. Se presentan ingresos extra y oportunidades de crecimiento profesional.