La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones e indica que los astros traen mensajes claros para cada signo.

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Esto es lo que le espera y cómo puedes sacar el máximo provecho a su día.

Aries

Día de decisiones importantes en el amor. En el trabajo, actúa con firmeza. Consejo: Piensa antes de reaccionar.

Tauro

Todo se estabiliza, especialmente en lo emocional. Buenas noticias laborales. Consejo: Mantén la calma.

Géminis

Conversaciones clave te darán claridad. Tu creatividad será útil hoy. Consejo: Escucha más.

Cáncer

Emociones intensas. Confía en tu intuición para decidir. Consejo: Acepta lo que sientes.

Leo

Brillas con naturalidad. Reconocimiento en el trabajo y en el amor. Consejo: Inspira a otros.

Virgo

Día ideal para organizarte. Evita obsesionarte con los detalles. Consejo: Avanza sin perfección.

Libra

Buscas equilibrio. Hablar claro será necesario hoy. Consejo: Priorízate.

Escorpio

Descubres algo importante. Tu determinación será clave. Consejo: Enfrenta la verdad.

Sagitario

Energía positiva y nuevas oportunidades. Analiza antes de actuar. Consejo: Piensa a futuro.

Capricornio

Enfoque total en tus metas. Se acercan resultados. Consejo: Sigue disciplinado.

Acuario

Día creativo. Tus ideas pueden destacar. Consejo: Sé auténtico.

Piscis

La intuición te guía. Buen momento emocional. Consejo: Confía en ti.