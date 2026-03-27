La tensión dentro de La casa de los famosos pica y se extiende. Y es que una dinámica poco convencional cambió el rumbo de la competencia.

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Esta vez, la participante Manuela Gómez tuvo que despedirse del programa, en una salida que tomó por sorpresa tanto a los habitantes de la casa como a los seguidores del reality.

¿Por qué fue eliminada Manuela Gómez de La casa de los famosos?

La eliminación no ocurrió bajo el formato habitual. En su lugar, se activó nuevamente el llamado “camión de mudanza”, que es básicamente para los participantes que han tenido menor protagonismo dentro del programa.

Esta mecánica rompe con las reglas tradicionales, ya que incluso quienes no están en riesgo de eliminación pueden quedar fuera, aumentando la presión entre los participantes.

Antes de confirmarse la salida, “El Jefe” planteó una dinámica interna, los concursantes debían señalar quiénes consideraban que estaban aportando menos al desarrollo del juego.

En medio de esa conversación, el nombre de Manuela Gómez comenzó a repetirse con frecuencia, lo que terminó influyendo en el desenlace.

Una de las reacciones más visibles fue la de Yuli Ruiz, quien no pudo ocultar su tristeza ante la salida de alguien con quien había creado un vínculo cercano.

Asimismo, la producción ya ha anunciado movimientos dentro de la dinámica, incluyendo la etapa conocida como “La Resurrección”, que podría traer nuevos participantes o el regreso de algunos eliminados.