Davivienda y BeatHub Entertainment anunciaron oficialmente la llegada de DAVIarena, un nuevo centro de entretenimiento construido en Sabaneta, Antioquia, que promete convertirse en uno de los escenarios más importantes de América Latina.

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El complejo abrirá sus puertas el próximo 14 de noviembre con un concierto inaugural de Juanes y contará con infraestructura diseñada especialmente para recibir grandes giras internacionales, eventos deportivos, convenciones y experiencias inmersivas.

La nueva arena fue desarrollada con una inversión privada de $320.000 millones y tendrá una capacidad para 17.200 asistentes. Además, contará con más de 55.000 metros cuadrados construidos y 10.000 metros cuadrados de espacio público.

La arquitectura estuvo a cargo de la firma británica HOK, reconocida por participar en escenarios internacionales como el O2 Arena y el Mercedes-Benz Stadium. Según los desarrolladores, el diseño incorpora elementos inspirados en la tradición silletera antioqueña.

Uno de los principales atractivos del recinto será su infraestructura técnica, pensada para producciones de gran escala. DAVIarena contará con sistemas bioclimáticos, ventanería termoacústica y una estructura con capacidad para soportar montajes de hasta 140 toneladas.

El escenario también incluirá 23 suites privadas, boxes exclusivos, espacios adaptados para personas con movilidad reducida y una torre de parqueaderos destinada principalmente a usuarios VIP. En su cuenta de Instagram publicaron un render para que los usuarios se hagan una idea de cómo quedará el recinto.

Instagram davivienda DaviArena en Medellín

La concierto de Juanes marcará el inicio oficial de operaciones del recinto y será producida por Breakfast Live. Después de ese evento, la organización confirmó que ya hay 11 espectáculos adicionales programados para el cierre de 2026, cuyos artistas serán revelados en los próximos días.

Desde Davivienda señalaron que el proyecto también busca fortalecer el turismo de eventos y consolidar a Medellín como una ciudad clave para la industria del entretenimiento en la región.

Así puede comprar las boletas para el concierto de Juanes en el DAVIarena en Medellín

Las boletas para el concierto inaugural de Juanes en DAVIarena estarán disponibles a través de TuBoleta y también mediante las aplicaciones de Davivienda y DaviPlata.

La preventa Davivienda será el 14 de mayo desde las 9:00 a.m hasta el lunes 18 de mayo a las 8:59 a.m (o hasta agotar existencias).

Luego el público General las podrá adquirir el 18 de mayo desde las 9:00 a.m.