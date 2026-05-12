Netflix enfrenta una nueva controversia legal luego de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentara una demanda acusando a la plataforma de recopilar datos personales de usuarios sin consentimiento y de diseñar su servicio para generar adicción, especialmente entre menores de edad.

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La acción judicial fue radicada en un tribunal estatal del condado de Collin, cerca de Dallas, y sostiene que la empresa habría engañado durante años a sus suscriptores sobre la forma en que manejaba la información personal.

Según la demanda, Netflix aseguraba públicamente que no recopilaba ni compartía datos de los usuarios, cuando en realidad presuntamente rastreaba hábitos de visualización, preferencias de consumo y comportamiento dentro de la plataforma.

SEDAT SUNA/EFE La acción judicial fue radicada en un tribunal estatal del condado de Collin, cerca de Dallas, y sostiene que la empresa habría engañado durante años a sus suscriptores sobre la forma en que manejaba la información personal.

El documento también afirma que esa información habría sido compartida con corredores de datos comerciales y compañías de tecnología publicitaria, generando ingresos millonarios para la empresa.

Entre las pruebas mencionadas en el proceso aparece una declaración hecha en 2020 por Reed Hastings, quien en ese momento aseguró que Netflix no recopilaba datos de los usuarios, diferenciándose de gigantes tecnológicos como Amazon, Facebook y Google.

Pexels El documento también afirma que esa información habría sido compartida con corredores de datos comerciales y compañías de tecnología publicitaria, generando ingresos millonarios para la empresa.

“Cuando ves Netflix, Netflix te ve a ti”, dice la demanda.

Además de cuestionar el manejo de datos, Texas acusó a la plataforma de utilizar mecanismos diseñados para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos de tiempo, especialmente a niños y adolescentes.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido una respuesta oficial frente a las acusaciones ni sobre el proceso judicial presentado por el estado de Texas.