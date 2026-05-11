Si está buscando una receta práctica, refrescante y con mucho sabor, la ensalada de aguacate y mango puede convertirse en una excelente opción. Aunque para muchos esta mezcla parece poco común, lo cierto es que la combinación entre lo dulce y lo cremoso logra un resultado delicioso y muy nutritivo.

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Además de ser fácil de preparar, esta ensalada aporta vitaminas, fibra y grasas saludables, convirtiéndose en una alternativa ideal para almuerzos ligeros o acompañamientos frescos en días calurosos. ¡Manos a la cocina!

Aunque para muchos esta mezcla parece poco común, lo cierto es que la combinación entre lo dulce y lo cremoso logra un resultado delicioso y muy nutritivo.

Ingredientes:

Media cebolla

Una rama de cilantro

Zumo de medio limón

1 mango

10 tomates cherry

1 aguacate

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

De e cortar la cebolla en tiras finas tipo juliana y colocarla en un recipiente junto con zumo de limón, cilantro picado y una pizca de sal. La mezcla debe dejarse reposar durante un par de minutos para que la cebolla tome más sabor y suavice su intensidad.

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Luego, los tomates se parten por la mitad mientras el aguacate y el mango se cortan en cubos de tamaño similar para lograr una mejor presentación y mezcla de sabores.

Finalmente, todos los ingredientes se incorporan al mismo recipiente y se mezclan suavemente para evitar que el aguacate se deshaga. Al final, solo queda ajustar la sal y la pimienta al gusto antes de servir. ¡Buen provecho!