Para su edición 2026, el Festival Cordillera celebrará su quinto aniversario los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. En esta ocasión, el evento abre una etapa temprana de venta sin revelar aún la programación artística, confiando en la conexión con su público y ofreciendo el precio más bajo del ciclo de boletería.

Lea más: Elizabeth Saunders anticipa una temporada más oscura y emocional en ‘From’

Con el paso del tiempo, esta comunidad ha crecido de forma natural. El Cordillera se ha consolidado como un escenario para la celebración de los sonidos latinoamericanos en toda su diversidad: rock, ritmos tropicales, expresiones urbanas, fusiones contemporáneas y nuevas propuestas que hoy marcan la identidad musical de la región. Quienes compran en esta fase no lo hacen a la espera de sorpresa, sino como reafirmación de una experiencia que ya reconocen.

El Parque Simón Bolívar volverá a recibir el sol de septiembre como punto de encuentro de esas sonoridades que viajan por todo el continente. El festival regresa para su quinta edición, reafirmando su lugar como una de las celebraciones musicales más importantes de la región.

Ver más: ‘Fast & Furious’ tendrá su propia serie producida por Vin Diesel

Este año, el encuentro también busca rendir homenaje a los afectos cotidianos y a las conexiones que atraviesan Latinoamérica. A los paisajes que dejan sin aliento, al cariño de las abuelas, y a los amigos que acompañan cada historia en distintos rincones del continente, desde los ‘panas’ y ‘parceros’ hasta los ‘manitos’, ‘cuates’, ‘pibes’ y ‘pibas’. En medio de ese espíritu compartido, se destaca la idea de que ‘El futuro es latino!’

El festival se reafirma como un punto de unión cultural donde convergen generaciones y sonidos que han marcado la historia musical del continente. Más que un evento, es un espacio donde se celebran los himnos que han acompañado a distintas épocas, en el corazón mismo de Bogotá.

Lea también: La Chiva Periodística será panelista en las “Conversaciones sonoras” del consulado de Colombia en Nueva York

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster Colombia. La preventa exclusiva para clientes de los bancos del Grupo Aval (AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular) y la app Dale! comenzará el 13 de mayo. A partir del 15 de mayo, la venta se habilitará para todos los medios de pago.

Compra de boletas e información oficial del evento: Festival Cordillera 2026.