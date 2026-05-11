En Colombia, una de las iniciativas que ha comenzado a ganar fuerza alrededor de esta tendencia es Historias de Fe, una suscripción mensual que envía a los hogares libros católicos clásicos en ediciones especiales acompañados de detalles enfocados en fortalecer la vida espiritual.

La propuesta llegó al país en 2022 impulsada por Lucas Chaquea y Álvaro Carranque, dos amigos que buscaban acercar la fe a más personas a través de la lectura. El proyecto nació originalmente en México de la mano de Deyra Sepúlveda.

“La necesidad de hacer pausas, desconectarse un poco y encontrar espacios de silencio es algo que vemos constantemente en quienes llegan al proyecto. Muchas personas quieren volver a hábitos que les permitan tener más paz interior”, explica Lucas Chaquea.

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Este fenómeno también ha sido evidenciado por creadores de contenido enfocados en espiritualidad y fe. Para Grecia Higuera, creadora de La Grecia de Dios, existe una búsqueda creciente de espacios más auténticos y profundos entre las nuevas generaciones.

“Muchos jóvenes están cansados del ruido constante de las redes sociales y están buscando algo que les dé propósito, paz y sentido. La fe se está convirtiendo nuevamente en un lugar de encuentro y de refugio emocional”, señala Higuera.

Más allá de una suscripción de libros, la iniciativa responde a un fenómeno que especialistas han identificado en distintas partes del mundo: el regreso a prácticas asociadas al bienestar emocional, la espiritualidad y la introspección como respuesta al ritmo acelerado de la vida digital.

De acuerdo con sus creadores, el público colombiano ha mostrado una receptividad importante gracias a la tradición espiritual y devocional del país.

“Colombia tiene una fe muy viva. El católico colombiano busca formarse, crecer espiritualmente y encontrar herramientas que le ayuden en su vida diaria”, agregan desde Historias de Fe.

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Cada entrega incluye un clásico de la espiritualidad católica cuidadosamente editado y elementos que buscan convertir la experiencia de lectura en un momento de reflexión y oración dentro del hogar.

El crecimiento de propuestas enfocadas en espiritualidad, bienestar y hábitos conscientes demuestra cómo, incluso en la era digital, muchas personas siguen buscando espacios de conexión interior y experiencias más humanas y personales.