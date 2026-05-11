Ante el anuncio de un posible traslado de las mesas de diálogos urbanos con las estructuras criminales del Atlántico a la cárcel de Combita, el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, afirmó que desde el Gobierno nacional respaldan todas las acciones que se generen para garantizar mejores condiciones de paz y seguridad en el país.

Sin embargo, recalcó que es el Alto Comisionado para la Paz quien debe pronunciarse oficialmente sobre este tema. “Ese es un tema que le corresponde al Alto Comisionado de Paz y somos respetuosos de esa competencia”, señaló.

Asimismo, Berdugo reconoció la delicada situación en materia de seguridad del departamento y aseguró que el Gobierno nacional viene adelantando inversiones importantes en el Atlántico a través del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Sostuvo que estos recursos están enfocados en la financiación de cámaras de seguridad con inteligencia artificial en los municipios del Atlántico, con una inversión cercana a los 35 mil millones de pesos por parte de la Nación y 11 mil millones aportados por el departamento, bajo un esquema de cofinanciación del 75 % y 25 %.

Con estas acciones, el Atlántico se convertiría en el primer departamento del país en contar con todos sus municipios conectados a este sistema de videovigilancia.

En el caso del municipio de Malambo, que hace parte de los territorios impactados, se instalarán cerca de 120 cámaras y una red de fibra óptica que permitirá ampliar posteriormente el sistema hasta unas 200 cámaras, incluyendo conexiones para comerciantes y juntas de acción comunal.

Avances de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo

El viceministro también resaltó el avance de la creación de la Policía Metropolitana de Soledad y Malambo, con la que se busca fortalecer el pie de fuerza y atender las problemáticas de seguridad en estos municipios.

Anunció que este jueves sostendrá una reunión con las alcaldesas de Soledad y Malambo, la Policía Nacional y la Gobernación del Atlántico para definir el proceso.

“El Concejo de Soledad ya aprobó entregar el lote a la Policía y ahora esperamos la resolución que cree esta Policía Metropolitana”, dijo.

Para Berdugo, la nueva estructura fortalecerá significativamente la presencia institucional y la capacidad operativa en ambos municipios.

Explicó que contará con unidades especializadas contra la extorsión, grupos de infancia y adolescencia, protección ambiental e investigación criminal, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

“Va a permitir tener un mayor pie de fuerza en municipios que suman casi un millón de habitantes y que históricamente han tenido una capacidad limitada”, afirmó.

El viceministro también reconoció que la problemática de seguridad en Soledad no es nueva y que durante años se ha advertido la necesidad de fortalecer la presencia policial.

“Esto no es un tema nuevo. Cuando yo era secretario del Interior hace 12 años era exactamente el mismo problema. Pero hoy ya va a haber una acción concreta”, expresó.

Inversión social

El funcionario dijo que, además de las herramientas tecnológicas y el fortalecimiento policial, también se están enfocando en inversiones sociales para combatir las causas estructurales de la violencia.

“La seguridad no solamente requiere cámaras y pie de fuerza. También se necesitan inversiones sociales para generar oportunidades, especialmente para los jóvenes”, sostuvo.

En ese sentido, se refirió a la construcción de la sede de la Universidad del Atlántico en Soledad y de parques para la convivencia y recuperación de infraestructura institucional en distintos municipios.

En total, destacó que la inversión supera los 70 mil millones de pesos entre cámaras, parques, infraestructura y programas sociales.