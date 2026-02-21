El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció el viernes una importante bolsa de recompensas por información que conduzca a la captura de algunos de los principales cabecillas de las estructuras delincuenciales de Los Pepes, Los Costeños y Clan del Golfo.

El anuncio se realizó tras el consejo de seguridad ministerial realizado en la base militar de Cacom 3, en el cual además intervinieron el ministro del Interior, Armando Bendetti; el gobernador Eduardo Verano y algunos de los alcaldes del área metropolitana.

“Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias Carlos Muletas, de Los Costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos. Por alias Riscotilla, segundo cabecilla de Los Costeños, hasta 64 millones de pesos. Por alias Caín, cabecilla visible de Los Pepes, hasta 140 millones de pesos. Por alias Fluvio, de Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Y por alias Tío, del Clan del Golfo, 120 millones de pesos”, apuntó el ministro.

El jefe de cartera señaló que “es claro el mensaje para toda la región del Atlántico, de Barranquilla, de Soledad, de Malambo, de todos los municipios que estuvieron en este consejo de seguridad. Atlántico no está solo, todo el Estado colombiano está con ellos, toda la fuerza pública está con ellos, y se empleará como sea necesario para que no nos arrebaten el sueño, la libertad, la democracia y la seguridad a la cual tenemos derecho”.

En ese mismo sentido, el gobernador Eduardo verano destacó: “En el Atlántico estamos haciendo la tarea. No estamos esperando a que las soluciones lleguen solas. Estamos construyendo y mejorando estaciones de policía, entregando movilidad, tecnología, comunicaciones e inteligencia. Es una apuesta integral por la seguridad de nuestra gente”, señaló.

El gobernador insistió en que “el 93 % de las capturas por porte ilegal de armas terminan en libertad. Eso golpea la moral de nuestra fuerza pública, genera frustración ciudadana y debilita la confianza en la institucionalidad. Necesitamos decisiones firmes frente a quienes reinciden en el delito”, advirtió.

Cero tolerancia

Por otro lado, el ministro Sánchez aseguró que a pesar de los diálogos exploratorios entre Pepes y Costeños, no le temblará el pulso al estado para capturar a quienes están cometiendo delitos.

Sánchez señaló a EL HERALDO que “con estos grupos criminales en ningún momento ordena que haya omisión por parte de la fuerza pública para cumplir su misión constitucional. No es una patente de corso para el delito, para la extorsión, para el secuestro, para el crimen, el hecho de que se decide adelantar un diálogo”.

En ese sentido, aclaró que “eso significa que ahí no se afecta para nada la misión constitucional que tiene la fuerza pública y la orden es adelantar la ofensiva que sea necesaria, las acciones que sean necesarias para proteger a la población y, en este caso de las elecciones, tenemos dispuesto un despliegue de más de 246 mil hombres y mujeres; incluso aumentamos ese pie de fuerza ordenando que se incrementara durante unos meses más el servicio militar obligatorio”.

Apuntó que esa estrategia “nos permitió tener 22 mil militares más y 4 mil policías más. Pero la clave de todo esto siempre será la inteligencia, la denuncia y por ello motivamos a que aquellas personas que conozcan de algún delito lo informen previamente”.

Las elecciones

Una de las preocupaciones del Ejecutivo es poder blindar la participación de los ciudadanos y que las actividades criminales de dichos actores delincuenciales no interfieran en las elecciones del próximo 8 de marzo.

“Respecto a la influencia que puedan tener estos grupos criminales, no lo vamos a tolerar; estos criminales no son los que mandan en la democracia. Quien manda en la democracia es el mismo Estado colombiano, son las instituciones legítimamente constituidas y no toleraremos ni mucho menos permitiremos que lleguen a influir en las elecciones”, anotó.

Sin embargo, Sánchez también manifestó que “a veces nos enfocamos en que el riesgo es netamente violento; hay otro tipo de riesgo y es el riesgo con los delitos electorales, y allí hemos lanzado una estrategia de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar y capturar efectivamente a las personas que estén cometiendo delitos electorales”.

Detalló que dichos delitos “que tienen que ver con el fraude, la compra de votos y algo que nos preocupa, en temas de violencia, es la desinformación; es una invitación que también hacemos a todos los candidatos y a los 41 millones de colombianos que van a intervenir o que van a participar en estas elecciones el próximo 8 de marzo, que sean responsables con el lenguaje y que no vuelvan volátil un espacio virtual para que se traslade en una violencia física”.

Finalmente es de recordar que varias localidades de Barranquilla, así como los municipios del área metropolitana, han sumado casos de homicidio en lo que va de este año. De manera global, Barranquilla y su área metropolitana cerraron el mes de enero con 96 casos de homicidio, casi todos en su mayoría bajo el contexto del sicariato.

“Barranquilla está en el podio de homicidio y consumo”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, analizó duramente las cifras de seguridad de Barranquilla al término del consejo de seguridad ministerial: “Bueno, se ha terminado el consejo de seguridad en la ciudad de Barranquilla, convocado por el señor ministro de defensa, Pedro Sánchez.

Él nos ha convocado aquí, y entre lo que uno encuentra es que Barranquilla sigue en el pódium de sicariato y de lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. Al mismo tiempo, la demanda o el alto consumo de cocaína sigue creciendo y sigue siendo exponencial, lo cual ayuda a que haya mucha más violencia, debido a que todo lo que es prohibido crea mafia, y eso trae lo que es la violencia”.