Desde este lunes rueda por la ciudad la nueva flota del Transporte Público Colectivo (TPC). En semanas anteriores el alcalde Alejandro Char anunció que arribaron 42 buses como parte de un plan que contempla la entrada en operación de 100 vehículos durante este año.

“Empezamos a cambiar la flota del Transporte Público Colectivo en Barranquilla, buses con aire acondicionado”, dijo en su momento el mandatario tras destacar donde destacó que se trata de vehículos modernos con tecnología diésel Euro 6 que mejorarán la experiencia de más de 12.000 usuarios diarios.

La iniciativa, que supera los 60.000 millones de pesos de inversión, hace parte de una estrategia para modernizar el sistema de transporte colectivo y alinearlo con el crecimiento de la ciudad.

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Durante los primeros recorridos de la flota, los usuarios destacaron la comodidad de los buses tras mencionar que el hecho de que cuenten con aire acondicionado es un plus que ayuda a una mejor prestación del servicio.

Es importante mencionar que los buses incorporados cuentan con tecnología diésel Euro 6, lo que permite reducir hasta en un 98% las emisiones de material particulado fino (PM2.5) frente a tecnologías anteriores, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y disminuir riesgos para la salud.

Además, están equipados con cámaras de seguridad, monitoreo de reversa, ventanería de seguridad, control lumínico y aire acondicionado con 46 difusores. Cada vehículo tiene capacidad para 65 pasajeros, incluye sistemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida y validadores de pago con tarjeta Sibus.

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La flota, con carrocería Marcopolo y chasis MS Chevrolet, también se integra a herramientas tecnológicas como el RCC–SIBUS y el modelo de Factor de Calidad (FQ), que permiten optimizar rutas y mejorar la operación del sistema.

Como parte del proceso de modernización, cerca de 300 conductores han sido capacitados en conducción eficiente y manejo de esta nueva tecnología, fortaleciendo así la calidad del servicio.