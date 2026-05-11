La crisis energética es una de las principales preocupaciones que debe atender el próximo Gobierno. Por esa razón, fue uno de los temas abordados durante el Gran Debate Vicepresidencial desde las Regiones realizado por Canal 1, Acento Colombia y EL HERALDO, el cual se llevó a cabo el pasado 5 de mayo en el Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar.

En su intervención, la gran mayoría de las fórmulas vicepresidenciales mostraron gran conocimiento de la actual situación del sector eléctrico y en especial la problemática de la región Caribe en materia energética, que se ha visto marcada por la difícil situación financiera de Air-e y Afinia, las deudas por subsidios y opción tarifaria, las pérdidas del sistema y la creciente estrechez entre oferta y demanda de energía.

El primero en referirse a esta coyuntura fue José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, quien cuestionó que el Gobierno de Gustavo Petro esté llevando al país hacia un escenario de apagón, recalcando que lo se requiere es menos populismo tarifario y más rigor técnico.

Afirmó que hoy el sistema energético nacional necesita confianza frente a las reglas de juego que están establecidas y por eso propuso avanzar en una subasta de confiabilidad abierta a distintas tecnologías, fortalecer la extracción y generación de gas y hacerle seguimiento a los proyectos energéticos.

En el caso de la región Caribe planteó tres acciones urgentes: sacar de la factura el cobro de la opción tarifaria, que el Gobierno asuma parte de las inversiones en redes y tecnologías, y cubrir temporalmente parte de las pérdidas del sistema para aliviar las tarifas de energía.

“Si no hacemos eso, las tarifas serán impagables y seguirán siendo aún más impagables para esta región. Esta región merece atención y merece un tratamiento diferenciado, pero a toda costa se debe evitar ese riesgo de apagón, y a toda costa también evitar que Colombia caiga en un escenario en donde la demanda crezca, la oferta no exista y no exista suficiente energía en inseguridad energética”, señaló.

Financiación del sistema

Por su parte, Martha Zamora, quien acompaña en esta carrera a Roy Barreras, presentó tres alternativas enfocadas en la financiación del sistema. La primera de ellas es titularizar la deuda a través del Ministerio de Hacienda y un Conpes para hacerla atractiva al sector financiero y conseguir recursos inmediatos sin afectar el presupuesto de la Nación.

“Esto sería una solución importante con recursos y de manera inmediata. Esto no da tregua para el año entrante. Debe haber ese plan de choque para efectos de buscar esos recursos”, dijo.

Una segunda acción es implementar un plan solidario “3 por 36”, mediante el cual se recaudarían cerca de 1,5 billones de pesos para aliviar el déficit financiero y por último planteó un esquema especial y prioritario para la región Caribe incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Evitar la estatización

A su turno, Juan Daniel Oviedo, fórmula de Paloma Valencia, advirtió que no se puede permitir una estatización de la operación eléctrica en el Caribe como se está haciendo en el momento: “Están maquillando las intervenciones para tener una operación estatizada del sector de energía eléctrica”.

Propuso destinar recursos del Presupuesto General de la Nación al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos para cubrir la deuda de subsidios.

Además, planteó revisar la viabilidad de la operación de Air-e en los tres departamentos y segmentarla para ganar eficiencia. En el caso de Afinia, rechazó que el operador sea devuelto al sector público y propuso fortalecer la inversión en redes y aumentar el consumo de subsistencia en la región Caribe, ajustándolo a la realidad climática y social de la zona.

Derogar regímenes

A su turno, Edna Bonilla, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, afirmó que el Caribe paga las tarifas más altas del país y recibe uno de los peores servicios, es por ello que propuso derogar el régimen tarifario especial, reemplazar a Air-e por un operador solvente, mantener vigilancia técnica especial sobre Afinia y acelerar la terminación de la línea de transmisión Copey – Cuestecitas – Fundación. También propuso reducir progresivamente las tarifas entre un 10 % y un 15 % al año 2030 y liderar desde el Caribe la transición energética.

El ambiente del debate se puso tenso con la intervención de Carlos Cuevas Romero, coequipero de Santiago Botero, quien en tono fuerte cuestionó a algunos candidatos a quienes trató de “bandidos” porque estuvieron en gobiernos anteriores y no hicieron nada en el manejo de la entonces comercializadora de energía Electricaribe.

Con un tono más tranquilo, Nelson Alarcón, fórmula de Carlos Caicedo, dijo que es necesario una empresa pública regional con participación de las gobernaciones del Caribe y acelerar la construcción de parques solares y eólicos en la región.

Impulsar la transición

Entre tanto, Leonardo Huertas, coequipero de Claudia López, afirmó que el problema energético del país es la falta de transición energética ordenada. Señaló que Colombia debe seguir explorando y explotando gas natural mientras avanza hacia energías limpias, debido a que actualmente las termoeléctricas están utilizando diésel y carbón por la falta de gas disponible. Según explicó, esto permitiría generar energía más barata para el Caribe.

Para Pedro de la Torre, quien acompaña como a Mauricio Lizcano, señaló que el país enfrenta un alto riesgo de apagón debido a las deudas acumuladas del Gobierno con el sector energético.

Propuso impulsar soluciones de autogeneración como paneles solares en viviendas y turbinas en el río Magdalena para suministrar energía a comunidades cercanas y reducir costos en las tarifas.

Finalmente, Luisa Villegas, de la campaña de Miguel Uribe, planteó una reestructuración integral de las empresas prestadoras del servicio en el Caribe, acompañada de programas de educación en micromedición y cultura de pago. También propuso proyectos de autogeneración con paneles solares en hospitales, colegios y centros poblados, con el objetivo de beneficiar hogares cercanos y devolver excedentes de energía al sistema eléctrico nacional.