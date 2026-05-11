Este domingo 10 de mayo, los colombianos se conectaron a una transmisión en vivo en las redes sociales del creador de contenido Westcol, quien conversó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde la finca El Ubérrimo.

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El encuentro se emitió a través de la plataforma Kick, iniciando hacia las 4:00 de la tarde, y alcanzó picos de audiencia superiores a las 150.000 personas conectadas en simultáneo.

En medio de la etrevista, Westcol mencionó que tenía una confesión pendiente, lo que despertó la curiosidad tanto del público como del propio Uribe

Después de aproximadamente dos horas de conversación, el influencer decidió contar una experiencia personal relacionada con su primera votación, en el marco del diálogo sobre política en Colombia.

“Voy a confesar un delito en este stream: cuando yo vivía en La Estrella, Antioquia, en la primera vez que tenía que ir a votar, me dieron $50.000 para que votara por otra persona”.

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Acto seguido, explicó el motivo por el cual aceptó el dinero: “Acepté ese dinero y voté por otra persona, porque necesitaba el dinero, esos $50.000; es el delito que quería confesar”.

Asimismo, Uribe reaccionó de inmediato, calificando lo ocurrido como una situación preocupante dentro del contexto electoral del país. “Qué cosa tan grave ha ocurrido con eso en Colombia”.

Westcol añadió que “esas 50 lucas las necesitaba urgente y yo, ahhh, pues me va a tocar. Ya usted llegaba y le mostraba que usted votó y le entregaban el dinero”.

Por otro lado, Uribe aprovechó el espacio para cuestionar el panorama político actual y hacer críticas al gobierno de Gustavo Petro, además de mencionar a Iván Cepeda: “Ojo, que el partido de Petro sacó casi el 55 % de los votos en los municipios más violentos, y ahora esos bandidos dicen que obligan a votar por Cepeda. Después de que lo había negado, salió a decir que no intervinieran en las elecciones. Entonces, este gobierno con esos platales comprando votos y encima con esos bandidos ayudándoles”.

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Finalmente, el exmandatario aseguró que nunca ha participado en prácticas de ese tipo y expresó su inconformidad por lo relatado por el creador de contenido: “Le quiero decir una cosa: en mi vida se me ha ocurrido comprar un voto, ¿sabe que me da tristeza? que haya sido en la estrella Antioquia”.