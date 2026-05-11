Hasta el cementerio El Carmen de su natal Yarumal fue acompañado en la tarde de ayer por sus familiares, amigos y hasta colegas periodistas el cuerpo del joven comunicador Mateo Pérez Rueda, asesinado el martes en zona rural de Briceño.

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El atroz crimen, que se lo atribuyen a las disidencias de las Farc, se registró mientras Mateo Pérez realizaba reportería sobre el conflicto armado que se vive en el norte de Antioquia.

Antes de las concurridas exequias hubo un plantón en el que la ciudadanía exigió respeto por la libertad de prensa; una velatón en el parque principal Epifanio Mejía, y luego acompañaron masivamente la velación en la funeraria San Vicente.

STR/EFE Altar con fotografías del periodista asesinado, Mateo Pérez Rueda, director de la revista digital El Confidente, durante un homenaje este sábado, en Medellín.

La ceremonia religiosa de exequias se efectuó en la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes y fue presidida por el obispo de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve.

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El alto prelado de la Iglesia Católica lamentó “la muerte de un joven estudiante inquieto, buscador de la verdad y con un proyecto académico bien definido”.

Pidió a la ciudadanía que rodee a los padres y hermano de Mateo, al tiempo que hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que “busquen el bien de nuestra patria”.

La muerte del periodista ha generado consternación en el país, además de muchas voces de rechazo desde todos los sectores.

Una de esas es la del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que estuvo ayer en la funeraria acompañando a la familia en la velación y expresando sus condolencias por el asesinato de quien fuera el director del medio digital El Confidente y estudiante de Ciencias Políticas.

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Horas antes, el mandatario tuvo un cruce de mensajes en redes sociales con el presidente Gustavo Petro por el crimen del periodista.

“Chalá es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda. Usted persiste en salir en defensa de los criminales: alias Chalá es el sicario de Calarcá. Ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se ha incrementado en Briceño. Debieron reportarle eso desde el Ministerio de Defensa. ¿O no?”, dijo Rendón.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) recordó que Pérez “se convirtió en una voz fundamental para la comunidad local” porque en su portal “informó y cubrió corrupción, orden público, seguridad y política local”.