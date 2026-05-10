Usuarios de Bogotá quedaron sorprendidos tras viralizarse un video en el que aparece un hombre intentando abordar un bus de TransMilenio cargando una señal de tránsito de gran tamaño.

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En las imágenes del video se observa cómo el joven camina por una estación sosteniendo el pesado poste metálico y, al detenerse el articulado, trata de acomodarlo dentro del vehículo. Sin embargo, el tamaño del elemento impedía cerrar las puertas y avanzar con normalidad, lo que terminó generando retrasos y molestia entre los pasajeros.

El hecho rápidamente provocó reacciones en redes sociales, donde muchos ciudadanos cuestionaron la falta de control y vigilancia dentro del sistema de transporte masivo de la capital.

Redes sociales Hombre intentó ingresar una señal de tránsito en Transmilenio

Además de la polémica, la situación abrió nuevamente el debate sobre las sanciones que existen para quienes alteran el funcionamiento normal de TransMilenio o manipulan elementos de señalización pública.

De acuerdo con las normas vigentes, retirar, mover o apropiarse de señales de tránsito puede acarrear multas económicas que superarían los cinco millones de pesos, debido a que estos elementos hacen parte de la infraestructura vial pública.

👮🏽BOGOTÁ: TIERRA SIN DIOS NI LEY ‼️ pic.twitter.com/irSwuQb5xi — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) May 8, 2026

Por otro lado, obstaculizar el servicio o bloquear el cierre de puertas dentro del sistema podría derivar en un comparendo tipo 3, cuya sanción supera actualmente los $900.000.

Las autoridades también mantienen otras restricciones dentro del sistema, como el ingreso sin pagar pasaje o acceder por zonas no autorizadas, conductas que continúan siendo sancionadas durante 2026.