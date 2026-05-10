La papa es uno de los alimentos esenciales de la canasta familiar y casi siempre está en la mesa. Este tubérculo puede prepararse cocidas, al horno, fritas, puré y muchas otras recetas, gracias a su gran versatilidad. — La papa es uno de los alimentos esenciales de la canasta familiar y casi siempre está en la mesa. Este tubérculo puede prepararse cocidas, al horno, fritas, puré y muchas otras recetas, gracias a su gran versatilidad.
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Una de las recetas que le ha dado la vuelta al mundo y es muy apetecida por los comensales es el pastel de papa. Este platillo emplea papa y es acompañada de diferentes proteínas como la carne, pollo, cordero y hasta pescado.
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Entre las más destacadas están:
- El pastel de papa de Doña Petrona: esta receta ha conquistado a las personas debido a la inclusión de huevo cocido, aceitunas y uva pasas.
- Pastel de papas de Felicitas Pizarro
- Pastel de papa y cordero
- Pastel de papa y pollo
- Pastel de papa y pescado
¿Cómo preparar un delicioso pastel de carne?
Ingrediente
- 5 papas grandes
- 500 gramos de carne molida
- 1 cebolla cabezona picada
- 2 dientes de ajo picados
- 1 tomate picado
- 2 cucharadas de pasta de tomate
- 1 taza de queso rallado
- 2 cucharadas de mantequilla
- ½ taza de leche
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite
- Orégano o perejil (opcional)
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Preparación
Pele las papas y córtelas en trozos medianos. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas.
Escurra las papas y tritúrelas. Agrege la mantequilla y la leche poco a poco hasta obtener un puré suave. Reserve.
En una sartén con un poco de aceite sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.
Incorpore la carne molida y cocine hasta que cambie de color.
Añada el tomate y condimentos
Agregue el tomate picado, la pasta de tomate, sal, pimienta y orégano al gusto. Cocine durante unos 10 minutos hasta que el guiso espese un poco.
En un molde para horno coloque una capa de puré de papa, luego la carne y encima otra capa de puré.
Espolvoree el queso rallado sobre la superficie.
Luego lleve al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta que el queso esté gratinado.
Deje reposar unos minutos antes de servir.