La papa es uno de los alimentos esenciales de la canasta familiar y casi siempre está en la mesa. Este tubérculo puede prepararse cocidas, al horno, fritas, puré y muchas otras recetas, gracias a su gran versatilidad. — La papa es uno de los alimentos esenciales de la canasta familiar y casi siempre está en la mesa. Este tubérculo puede prepararse cocidas, al horno, fritas, puré y muchas otras recetas, gracias a su gran versatilidad.

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Una de las recetas que le ha dado la vuelta al mundo y es muy apetecida por los comensales es el pastel de papa. Este platillo emplea papa y es acompañada de diferentes proteínas como la carne, pollo, cordero y hasta pescado.

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Entre las más destacadas están:

El pastel de papa de Doña Petrona: esta receta ha conquistado a las personas debido a la inclusión de huevo cocido, aceitunas y uva pasas.

esta receta ha conquistado a las personas debido a la inclusión de huevo cocido, aceitunas y uva pasas. Pastel de papas de Felicitas Pizarro

Pastel de papa y cordero

Pastel de papa y pollo

Pastel de papa y pescado

¿Cómo preparar un delicioso pastel de carne?

Ingrediente

5 papas grandes

500 gramos de carne molida

1 cebolla cabezona picada

2 dientes de ajo picados

1 tomate picado

2 cucharadas de pasta de tomate

1 taza de queso rallado

2 cucharadas de mantequilla

½ taza de leche

Sal y pimienta al gusto

Aceite

Orégano o perejil (opcional)

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Preparación

Pele las papas y córtelas en trozos medianos. Cocínelas en agua con sal hasta que estén blandas.

Escurra las papas y tritúrelas. Agrege la mantequilla y la leche poco a poco hasta obtener un puré suave. Reserve.

En una sartén con un poco de aceite sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.

Incorpore la carne molida y cocine hasta que cambie de color.

Añada el tomate y condimentos

Agregue el tomate picado, la pasta de tomate, sal, pimienta y orégano al gusto. Cocine durante unos 10 minutos hasta que el guiso espese un poco.

En un molde para horno coloque una capa de puré de papa, luego la carne y encima otra capa de puré.

Espolvoree el queso rallado sobre la superficie.

Luego lleve al horno precalentado a 180 °C durante 20 minutos o hasta que el queso esté gratinado.

Deje reposar unos minutos antes de servir.