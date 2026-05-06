En 2024 lograron subirse al podio del Sushi Master; el año pasado obtuvieron el primer lugar del Pizza Master, y en este 2026 reivindican su buena sazón al reinar en el Burger Master con su propuesta ‘Doble Bacon Smash’. Se trata del restaurante Tropique Food Club, que apostándole a una fórmula que desafía las tendencias recargadas conquistó el paladar de los barranquilleros.

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Detrás de este logro está Jean Claude Choufany, propietario del establecimiento, quien cuenta que a veces menos es más y que su apuesta de cinco ingredientes bien ejecutados fue suficiente para alcanzar la perfección. “Esta vez logramos engranar todas las áreas: marketing, redes, cocina y servicio. No se trata solo de vender hamburguesas, sino de ofrecer una experiencia incluso mejor que la habitual”, explicó Choufany en diálogo con EL HERALDO.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal Esta es la ‘Doble Bacon Smash’.

La ‘Doble Bacon Smash’ destaca por una combinación precisa: doble carne angus smash, triple queso cheddar fundido, bacon crocante, salsa thousand island y un pan brioche de papa desarrollado especialmente para la receta. Cinco elementos que, lejos de competir entre sí, potenciaron el sabor de la hamburguesa ganadora.

“Nos alejamos de la tendencia de saturar las hamburguesas con ingredientes, queríamos demostrar que lo simple, bien hecho, puede ser extraordinario”, afirmó.

El desarrollo no fue improvisado. Durante cerca de dos meses, el equipo realizó pruebas exhaustivas. “Probamos alrededor de 12 tipos de tocineta hasta encontrar la ideal. Lo mismo hicimos con el queso, la salsa y el pan. Incluso llegamos a cansarnos de comer hamburguesas en el proceso”, relató entre risas tras “dar en el clavo” luego de seis participaciones en el Burger Master, evento organizado por el bloguero barranquillero Tulio Recomienda.

Un trabajo colectivo

Más de 50 personas participaron en la creación de la hamburguesa, entre colaboradores del restaurante, equipo de marketing y un grupo de comensales cercanos que aportaron su opinión en sesiones de prueba.

Pero el reto no solo estaba en la receta. La técnica “smashed” (prensada), aunque popular en otras latitudes, no hacía parte del menú habitual del restaurante. Por eso el equipo se sometió a un entrenamiento intensivo de varias semanas.

JOSEFINA VILLARREAL/Josefina Villarreal Esta es la ‘Doble Bacon Smash’.

“Investigamos a fondo, vimos videos, hicimos pruebas constantes. Durante semanas, nuestros colaboradores comieron esta hamburguesa para perfeccionar la técnica. Fue un trabajo muy intuitivo y colectivo”.

Durante el evento, que se extendió por una semana, en jornadas de 12 del mediodía a 11 de la noche, el restaurante vendió más de lo proyectado. Sin embargo, el volumen no era el único objetivo. Cada producto pasó por un riguroso control de calidad antes de llegar al cliente. “Nuestro chef y nuestro administrador revisaban una a una las hamburguesas. Queríamos garantizar que cada persona viviera la misma experiencia”, destacó Jean Claude.

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Calidad, no cantidad

A diferencia de lo que muchos creen, el Burger Master no premia al restaurante que más vende, sino al que obtiene el mejor promedio de votación por parte de los comensales. Un sistema que, según Choufany, equilibra la competencia. “Eso permite que se premie la calidad. No importa si tienes una o varias sedes, lo que importa es la experiencia que le brindas al cliente”, destacó Choufany.