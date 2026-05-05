“Hoy te escribo, madre linda / Después de unos tristes días / Gracias por las energías

Que tu recuerdo me brinda / No te olvides, madre linda / Que eres tú a quien más admiro

Y aunque tu ausencia respiro / Tu valentía me sorprende / La luz de mi alma depende / De la forma en que te miro / Te doy gracias, madre linda / Por haberme dado vida / Y aunque mi alma sigue herida Te digo, madre linda / No esperes que me rinda / Toda la luz que me brinda / Tu luz en mi corazón Me devuelve la razón / Cuando salida no encuentro / Tu recuerdo es luz por dentro / Pero por fuera es canción”.

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Hoy, JUANES, la super estrella global del rock/pop latino, presenta un nuevo y emotivo video acústico en vivo de “Madre” en el marco del Día de las Madres. El tema, que cierra su más reciente álbum ‘JuanesTeban,’ es una balada íntima concebida como un tributo profundamente personal a su madre, tras su fallecimiento el año pasado a los 95 años, dando como resultado una de las composiciones más conmovedoras de su carrera. El video fue dirigido por Juanes, Diego Cadavid y Mario Alzate.

“Madre’ es una canción que empecé a escribir hace tres o cuatro años en un momento muy delicado de la vida de mi mamá. Ella estaba muy enferma y había pasado por varios episodios graves en el hospital; pensábamos que podía irse en cualquier momento y sentí la necesidad de empezar a escribirle esta canción. La primera versión era muy triste y lenta, pero con el tiempo, cuando me reuní con Nico, decidimos cambiarle el rumbo: subirle el tono, el BPM y convertirla en una celebración. La letra la trabajé junto a Alexis Díaz Pimienta, poeta cubano y gran amigo, increíblemente talentoso. También invité a Sofía Montoya a hacer los coros, quien hace parte de Cantoalegre. Ella sumó a varios amigos que también pertenecieron a ese coro tan importante en la historia musical de Medellín. Lo más bonito fue que mi mamá pudo escuchar la canción antes de fallecer. Le encantó y ese momento fue profundamente especial para mí. “Madre” es una canción muy importante para mí. Es para mi mamá, pero desde el amor, la gratitud y la celebración de su vida. Por haberme dado la vida y haberme puesto en este plano. Así que esta canción es para ti, Doña Alicia” - Juanes

Con más de 20 mil millones de reproducciones a lo largo de su carrera, 17 canciones en el puesto #1 y el reconocimiento de Billboard como “El Mejor Artista de Rock/Pop Latino del Siglo XXI”, JUANES lanzó su esperado duodécimo álbum el pasado 6 de marzo. Co-producido junto a Nico Cotton, ‘JuanesTeban’ es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad; luz y oscuridad, cumbia y rock, espiritualidad y romance carnal, así como letras que oscilan entre el optimismo, la alegría y la vulnerabilidad emocional. Dos caras opuestas de un mismo artista profundamente humano que coexisten y se complementan.

Instagram @juanes Alicia Vásquez, madre de Juanes.

JUANES representa al artista cercano y universal; Teban, su alter ego intrépido, que no teme expresar sus verdades emocionales más profundas. Fiel a su trayectoria de colaborar tanto con artistas consolidados como emergentes, el álbum incluye participaciones de Bomba Estéreo (“Muérdeme”), Conociendo Rusia (“Cómo Pudiste”), Mon Laferte (“Vuelve”), Rawayana (“Timelapse De Sol”) y Vivir Quintana (“Humano”), además de arreglos de cuerdas a cargo de Davide Rossi, colaborador de Coldplay, en “El Gran Día” y “Una Noche Contigo.”

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La crítica especializada de medios como Billboard, Rolling Stone, Los Angeles Times y Esquire, entre otros, ha recibido ‘JuanesTeban’ como “un punto culminante en su carrera… un caleidoscopio de sonidos que conecta la intimidad del folclor colombiano con la fuerza del rock, abordando temas profundos, emocionales y existenciales que trascenderán en el tiempo.”