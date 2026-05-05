La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió un nuevo proceso de incorporación dirigido a jóvenes que deseen iniciar una carrera militar como suboficiales en 2026. La convocatoria está orientada tanto a bachilleres como a personas con formación técnica o tecnológica, quienes podrán acceder a programas de formación con beneficios académicos y estabilidad laboral.

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La institución, responsable de la defensa del espacio aéreo y del apoyo en operaciones de seguridad nacional, continúa fortaleciendo su planta de personal con nuevos aspirantes interesados en el servicio militar y el desarrollo profesional.

Quienes logren ingresar recibirán capacitación integral, acceso a servicios de salud, alojamiento durante el proceso formativo y una bonificación mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente. Además, la formación permite proyectar una trayectoria dentro de áreas estratégicas como inteligencia, vigilancia y operaciones aeronáuticas.

Modalidades para ingresar como suboficial

El proceso contempla dos rutas de ingreso, diferenciadas por el nivel educativo de los aspirantes y su edad:

Curso regular para bachilleres

Esta opción está dirigida a jóvenes graduados de secundaria que cumplan con el rango de edad establecido. El programa tiene una duración de dos años y se desarrolla en la Escuela de Suboficiales “Capitán Andrés M. Díaz”, ubicada en Madrid, Cundinamarca.

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Durante este periodo, los aspirantes reciben instrucción militar junto con formación académica y técnica. Al finalizar, pueden integrarse a áreas como el cuerpo técnico aeronáutico o la seguridad de bases aéreas.

Curso extraordinario para técnicos y tecnólogos

La segunda modalidad está diseñada para quienes ya cuentan con formación técnica, tecnológica o profesional. En este caso, el proceso formativo dura un año y también combina preparación militar con fortalecimiento de competencias específicas.

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Los egresados podrán desempeñarse en campos como logística aeronáutica, seguridad operacional o apoyo técnico dentro de la institución.

Paso a paso para inscribirse

El proceso de inscripción se realiza de manera virtual y actualmente permanece abierto desde febrero, sin una fecha de cierre definida. Para postularse, los interesados deben:

Ingresar al sitio web oficial de incorporación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Ubicar la sección “Incorpórate”. Seleccionar la opción para aplicar como suboficial. Escoger el programa de interés según su perfil. Revisar cuidadosamente los requisitos, costos y condiciones. Completar el formulario de preinscripción con los datos personales.

Convocatoria abierta sin fecha límite definida

La ausencia de una fecha de cierre específica permite que los aspirantes tengan margen para reunir la documentación y cumplir con los requisitos exigidos.

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Sin embargo, la recomendación es adelantar el proceso con anticipación para evitar contratiempos en las etapas de selección.