A pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, una de las preguntas que más inquieta a los colombianos no solo gira en torno a quién será el próximo presidente, sino a si el país definirá su rumbo en una sola jornada o deberá acudir a una segunda vuelta.

Teniendo en cuenta la polarización que en los últimos años ha permeado la política nacional, esta duda cobra aún más sentido. No se trata solo de nombres propios, sino de entender qué tan amplio debe ser el respaldo en las urnas para que un candidato logre imponerse sin necesidad de una nueva votación.

El marco legal colombiano establece claramente la condición para obtener la Presidencia sin necesidad de una nueva jornada electoral. El artículo 190 de la Constitución Política señala que el ganador debe alcanzar “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos”.

Con base en el censo electoral definitivo de 41.421.973 personas habilitadas para votar, si la totalidad del electorado acudiera a las urnas, el candidato vencedor necesitaría al menos 20.710.987 votos para asegurar el triunfo en primera vuelta.

La cifra real depende de la participación en las urnas

Pese a este cálculo, el número de votos necesario no es fijo. La normativa indica que la mayoría absoluta se determina sobre los votos válidos depositados, no sobre el total del censo electoral.

Esto significa que, si la participación es menor, el umbral también disminuye proporcionalmente. En consecuencia, solo al cierre de la jornada electoral será posible establecer con exactitud cuántos votos fueron necesarios para ganar en primera vuelta.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el censo electoral está compuesto por 21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres, lo que evidencia una ligera mayoría femenina.

Para garantizar el proceso, se habilitarán 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación. En Colombia, se concentra la mayor parte del electorado con 40.007.312 ciudadanos, quienes podrán votar en 118.346 mesas ubicadas en 13.489 puestos.

La distribución incluye 6.010 puestos en zonas urbanas y 7.479 en áreas rurales, con el objetivo de facilitar el acceso al voto en todo el territorio.

Colombianos en el exterior tendrán un calendario extendido de votación

El proceso electoral también involucra a 1.414.661 colombianos residentes en el exterior, habilitados para votar en 67 países.

La Registraduría indicó que el periodo de votación fuera del país “inicia el 25 de mayo y finaliza el 31 de mayo”. Durante esos días se dispondrán 1.489 mesas, mientras que en la jornada principal funcionarán 2.181 mesas en 253 puestos internacionales.

La segunda vuelta, un escenario previsto por la Constitución

Si ningún candidato alcanza la mayoría absoluta, el proceso contempla una segunda vuelta. El artículo 190 establece que “se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde”.

En esta instancia competirán únicamente los dos aspirantes más votados en la primera jornada, y será elegido quien obtenga la mayoría simple.

La ley también prevé mecanismos de reemplazo en casos excepcionales, como la muerte o incapacidad de alguno de los finalistas, así como posibles aplazamientos para garantizar la normalidad del proceso.