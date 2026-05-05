El Ejército nacional confirmó este martes 5 de mayo la captura de alias El Mono, también conocido como alias Wilmer, quien pertenecería al Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, estructura responsable del ataque terrorista registrado en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, donde murieron 20 personas.

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El Comandante General de las Fuerzas Militares, General Hugo Alejandro López Barreto, indicó que alias El Mono sería hombre de confianza de alias Marlon y que se desempeñaba como cabecilla de finanzas y testaferro de la estructura criminal.

De acuerdo con las autoridades, el cabecilla también estaría encargado de la adquisición de drones y material de guerra, los cuales son utilizados para atentar contra la población civil y la fuerza pública.

“Este resultado representa un golpe contundente contra las estructuras que financian y ejecutan el terrorismo en el suroccidente del país. Seguimos desplegando todas nuestras capacidades para proteger a los colombianos y afectar los centros de gravedad de estas organizaciones criminales”, dijo el general López Barreto.

Nuestro @COL_EJERCITO capturó a alias “El Mono”, también conocido como alias “Wilmer”, del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de alias “Iván Mordisco”, estructura responsable de la acción terrorista en Cajibío, #Cauca, que cobró la vida de 20 colombianos.



Este… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) May 5, 2026

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Por estos mismos hechos, el Ejército capturó el pasado 28 de abril a José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, señalado como uno de los presuntos responsables del atentado con un cilindro bomba en la Vía Panamericana.

La detención se realizó en la aldea Tablones, zona rural de Palmira, en el vecino departamento del Valle del Cauca, en una operación conjunta de la Policía y el Ejército.

Según las autoridades, Vitoncó, también conocido con el alias de David, es el cabecilla de un grupo armado ilegal vinculado al Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, liderada por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

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Vitoncó es señalado de ser uno de los autores intelectuales del ataque perpetrado el pasado 25 de abril en el sector El Túnel, en el municipio de Cajibío, donde la explosión de un artefacto dejó al menos 20 civiles muertos y decenas de heridos.

“Capturado José Alex Vitoncó, alias Mi Pez, responsable de alto nivel de la de la columna Dagoberto Ramos”, dijo en su cuenta de X el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien añadió que, según la Policía, el detenido “es responsable del asesinato de 21 personas en la acción terrorista cometida en Cajibío”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, acusó al detenido de ser “uno de los principales responsables de orquestar la masacre de campesinos, mujeres, niños y líderes sociales en el suroccidente del país, y cabecilla principal de una de las estructuras más peligrosas en el norte del Cauca”.

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Según la información oficial, también está vinculado a más de 40 acciones violentas en las últimas semanas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño.

Las autoridades le atribuyen delitos como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, además de presuntos vínculos con el narcotráfico y el envío de droga hacia Estados Unidos.

“Tenía bajo su direccionamiento criminal a más de 600 integrantes y dirigía una de las estructuras más peligrosas y sanguinarias del suroccidente del país”, agregó el ministro.