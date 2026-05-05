Indignación generalizada ha suscitado la agresión a una trabajadora de un hotel por parte de un huésped que al parecer le pidió tener relaciones sexuales con él, sin embargo, la mujer rechazó la propuesta y el sujeto decidió atacarla brutalmente.

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El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del hotel de razón social Plaza Mayor 44, ubicado sobre la calle San Juan entre las carreras Bolívar y Carabobo, según reveló el diario antioqueño El Colombiano.

En el breve clip, difundido por el portal Denuncias Antioquia, se ve al hombre en toalla que se dirige manoteando a la mujer ubicada a un costado de la recepción. El hombre tras gritarle y hacerle reclamos la agrede en varias partes de su cuerpo. Incluso llega a tirarla al piso.

No contento con los golpes propinados le lanzó un objeto en su espalda mientras la mujer trata de zafarse de su agresor y volver a ponerse de pie. Las agresiones aparentemente continuaron aunque en el video los dos salen del plano y no se logran ver por algunos segundos. Luego de un rato, el sujeto se ve ya desnudo yéndose al parecer a su habitación.

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😡🚨 AGRESIÓN BRUTAL EN HOTEL DE #MEDELLÍN



Una trabajadora del Hotel Plaza Mayor 44 fue golpeada y agredida verbalmente por un huésped extranjero después de negarse a entrar a su habitación.



La empleada solo subió a entregarle ropa lavada. Él insistió en que entrara, ella… pic.twitter.com/U7f8E1kqsW — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 5, 2026

En principio se dijo que se trataba de un extranjero por lo que los ciudadanos pedían la intervención de Migración Colombia para proceder a la expulsión del país, sin embargo, se logró comprobar que se trata de un colombiano oriundo de un municipio en el departamento de Cundinamarca.

Sobre esto se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien condenó la agresión y aseguró que el hombre ya fue capturado por parte de la Policía Nacional.

“Este desadaptado, que no es extranjero, es colombiano, ya fue capturado por el delito de lesiones personales y está en proceso de ser presentado ante las autoridades judiciales”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X este martes, un día después del hecho que tuvo lugar sobre la madrugada del pasado lunes.

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Y es que, de acuerdo con El Colombiano, una compañera de la víctima fue la que llamó al cuadrante para poner en conocimiento de las autoridades la agresión. Los uniformados llegaron al lugar y tuvieron que forzar la puerta de la habitación en la que se hospedaba el señalado agresor pues este se negó en repetidas ocasiones a atender el llamado de los policías. El hombre se habría intentado autolesionar.

Gutiérrez, a la vez, agregó que, por su parte, “a la mujer se le tomó la denuncia y fue atendida por medicina legal. Cero tolerancia frente a la violencia en contra de nuestras mujeres”.