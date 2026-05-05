La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y señaló que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos.

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Entre los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves, indicó la OMS en un comunicado.

Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos, puntualizó.

Agencia EFE Hantavirus

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes.

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El grupo más numeroso es el de filipinos (38), seguido de británicos (23), estadounidenses (17) y españoles (14). También hay un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco.

¿Qué dicen los pasajeros del crucero?

El vlogger de viajes Jake Rosmarin, uno de los pasajeros del buque MV Hondius, ha documentado en sus cuentas de redes sociales cómo ha cambiado el ánimo general de las más de cien personas a bordo de la embarcación.

“Hay mucha incertidumbre y esa es la parte más difícil”, expresó en uno de sus videos.

Agregó que la emergencia de salud que se presenta en el interior del barco “es muy real para todos nosotros los que estamos aquí”.

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“No somos solo una historia. No somos solo titulares de periódicos, somos personas. Personas con vidas, con familias, con gente que nos espera en casa”, manifestó.

El creador de contenido aseguró que “lo único” que quieren los pasajeros del crucero es sentirse seguros, “tener claridad y poder regresar a casa”.

Otro pasajero le dijo a la ‘BBC’ que aunque existe preocupación, el ánimo de la gente no ha decaído de manera caótica. “Por lo que puedo ver, el ambiente a bordo es bastante bueno”, sostuvo.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una familia de virus poco común que se transmite principalmente por el contacto con fluidos de roedores infectados, como saliva, orina o heces. Aunque su salto a humanos es raro, puede provocar complicaciones graves cuando la enfermedad progresa.

En sus primeras etapas, los síntomas pueden confundirse con una gripe común, lo que dificulta su detección temprana. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar hacia enfermedades más severas como el síndrome pulmonar por hantavirus o la fiebre hemorrágica con afectación renal.

Aunque muchas infecciones no avanzan a fases críticas, los casos más graves pueden tener consecuencias serias. De acuerdo con el Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cerca del 38% de los pacientes que desarrollan complicaciones respiratorias pueden fallecer.

El riesgo aumenta especialmente en personas con enfermedades preexistentes. A esto se suma que no existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que la atención médica se enfoca en aliviar síntomas y brindar soporte clínico.

España acogerá al crucero del hantavirus en Canarias

España acogerá en Canarias al crucero con un brote de hantavirus a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde y el resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 o 4 días.

Una vez en Canarias, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países.

¿Cuál es el riesgo para personas fuera del barco o el público en general?

La OMS evalúa como “bajo” el riesgo para la población en general, aunque continúa con su vigilancia epidemiológica y puede actualizar en todo momento esta observación.

Sobre el riesgo que pueden haber corrido los pasajeros que viajaban en el vuelo entre Santa Elena y Johannesburgo, en el que viajó la segunda persona fallecida ya con síntomas, la OMS indica que se está haciendo un rastreo de contactos.

También ha reconocido que con uno de los subtipos de virus, denominado ‘de los Andes’, se ha visto en el pasado una limitada transmisión entre humanos, pero siempre en casos de contactos muy cercanos y prolongados, particularmente en brotes en Argentina y Chile.

“No significa que porque se haya ido en el mismo avión hay un gran riesgo de exposición (al virus)”, ha declarado una responsable de la OMS.