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Por:  Agencia EFE

El jefe del Estado rumano, Nicușor Dan, ha descartado que se vayan a convocar nuevas elecciones tras la caída este martes del Gobierno de centroderecha por una moción de censura conjunta de los socialdemócratas y los ultranacionalistas, y anunció que ya ha iniciado los contactos para conformar un nuevo Ejecutivo.

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En un mensaje televisado al país, hizo una llamada a la calma y aseguró que la actual crisis no pone en riesgo el rumbo europeísta de Rumanía, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, ni la ejecución del presupuesto de 2026, marcado por las medidas de austeridad contra el elevado déficit.

Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y ultras

“Estamos comenzando las consultas informales. Tendremos un nuevo Gobierno en un plazo razonable. Descarto la posibilidad de elecciones anticipadas y recalco que, al finalizar estos procedimientos, tendremos un gobierno prooccidental”, dijo Dan tras la moción que hoy tumbó al Ejecutivo, formado hace sólo diez meses.

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La moción ha tenido lugar tras abandonar los socialdemócratas hace dos semanas la coalición que formaban con conservadores, liberales y el partido de la minoría húngara por diferencias con el primer ministro, Ilie Bolojan, sobre la aplicación de las medidas de austeridad para reducir el déficit.

Robert Ghement/EFEBucharest (Romania), 05/05/2026.- Romanias Prime Minister Ilie Bolojan (L, 1st row) is applauded after delivering his speech before a no-confidence vote on his cabinet during a plenary session of the Parliament in Bucharest, Romania, 05 May 2026.The motion against the Bolojan Cabinet passed with 281 votes in favor, 4 against and 3 annulled, resulting in the government being dismissed by a motion of censure. Following the vote, the government will remain interim until a new cabinet is formed. (Rumanía, Bucarest) EFE/EPA/Robert Ghement

Los socialdemócratas, primera fuerza en el Parlamento, y los ultranacionalistas, segundos, presentaron una moción conjunta que tuvo el respaldo de 281 de los 465 senadores y diputados.

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La ruptura se ha producido tras meses de desacuerdos y críticas cruzadas y con el socialdemócrata PSD acusando a Bolojan de no aplicar reformas estructurales y de tomar decisiones poco transparentes y medidas económicas severas sin consultar con sus socios.

El partido conservador PNL de Bolojan tendrá que decidir ahora si pasa a la oposición, si trata de gobernar en minoría con un nuevo primer ministro, o si forma una nueva coalición con los socialdemócratas, una opción esta que han defendido varios altos cargos del partido.

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Entre ellos está Catalin Predoiu, actual ministro del Interior y que varios medios consideran que podría ser el candidato que el partido presente como primer ministro.

“La mejor decisión para el PNL es seguir gobernando y mantener abiertas todas sus opciones”, comentó Predoiu este martes tras la votación de la moción.

También el presidente del PSD, Sorin Grindeanu, se ha dispuesto a rehabilitar la coalición, pero con algunos ajustes que no precisó.