La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado al Gobierno de España que acoja en Canarias al crucero con un brote de hantavirus, ha informado esta noche el Ministerio de Sanidad.

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La petición de la OMS, en coordinación con la Unión Europea, se basa en “cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”, según las fuentes.

La embarcación MV Hondius se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus, según Sanidad.

El presidente del gobierno regional de Canarias, Fernando Clavijo, dijo en Bruselas que el crucero “debe ser atendido donde está”, en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos

La OMS ha elevado a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos. Entre los siete casos, dos ya confirmados en laboratorio, están los de los tres fallecidos.