La trágica muerte de un niño de tres años en Mexicali, Baja California, en México, luego de permanecer más de 12 horas dentro de un vehículo bajo altas temperaturas, ha generado conmoción pública y dio paso a un proceso judicial en contra de su madre.

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Según reportó El Heraldo de México, el menor, identificado como Vicente, falleció por un golpe de calor tras haber sido dejado dentro de una camioneta durante cerca de 12 horas en un parqueadero.

Asimismo, las autoridades indicaron que la madre, identificada como Roxana ‘N’, presuntamente se encontraba en estado de embriaguez al momento de los hechos.

El caso desató reacciones en redes sociales, donde internautas lograron ubicar los perfiles personales de la mujer. En estos espacios, de acuerdo con El Heraldo de México, se observan varios videos en los que compartía momentos con el niño, lo que generó mayor indignación frente a lo sucedido.

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Además, tras la circulación de estas publicaciones, los usuarios expresaron condolencias y exigieron justicia. Entre los mensajes más repetidos se encuentran. “¡Justicia para Vicente!”, “Pobre bebé, cuánto debió sufrir” y “¿Qué te costaba cuidar a tu niño?”.

Por otro lado, el cuerpo del menor fue hallado sin vida el pasado sábado 2 de mayo hacia el mediodía, dentro del vehículo. Presentaba quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos.

El director del Servicio Médico Forense de Mexicali, César Raúl González, explicó a medios locales que el niño habría estado expuesto a temperaturas cercanas a los 45 grados centígrados.

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Por estos hechos, Roxana ‘N’ fue capturada por las autoridades bajo el presunto delito de omisión de cuidados. Actualmente permanece detenida mientras se desarrolla la audiencia inicial que definirá su situación jurídica.

Finalmente, la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado, entidad que en las próximas horas determinará los cargos que podrían ser imputados.