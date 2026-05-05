El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evadió este martes un pregunta sobre Colombia durante una rueda de prensa y justificó el hecho por la cercanía de las elecciones en el país suramericano.

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Cuando un periodista le dijo que tenía una pregunta sobre el país cafetero, el jefe de la diplomacia estadounidense dio la palabra a otro reportero y añadió: “Veremos si respondemos a la de Colombia. Tienen unas elecciones. ¿Por qué no esperamos a después de las elecciones?”, dijo.

Rubio, que ofreció la rueda de prensa en sustitución de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, de baja por maternidad, concluyó la comparecencia sin llegar a hablar de Colombia, que el próximo 31 de mayo celebrará sus elecciones presidenciales.

De acuerdo a las encuestas, Iván Cepeda, del Pacto Histórico lidera las intenciones de voto; seguido por Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y, en tercer lugar, la conservadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

La relación entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno del presidente saliente, Gustavo Petro, del mismo partido que Cepeda, ha estado marcada por episodios de alta tensión.

Ambos mandatarios se han cruzado insultos, y Estados Unidos llegó a sancionar a Petro, al que acusó de liderar el narcotráfico, y retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas.

Sin embargo, Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, en un encuentro en el que mostraron una inesperada buena sintonía.