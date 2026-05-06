Triple A anunció que pese a retrasos en las labores de restablecimiento del servicio del acueducto en algunos sectores de Barranquilla y del Atlántico, luego de las 10:30 p.m. de este martes se comenzará la normalización del servicio en su totalidad.

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La empresa aseguró, mediante un comunicado, que durante este martes “se logró la finalización de la instalación de la válvula sobre la carrera 50 con calle 82 y los empalmes del sistema Costero en el sector del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad, donde se terminan labores de ajuste y verificación técnica”.

Asimismo, adelantan trabajos como la instalación de una Tee sobre la calle 63B entre carreras 34 y 35, instalación de una válvula de 24 pulgadas en la calle 72 con carrera 52 y “labores correctivas” para la reparación de fuga en la calle 72 con carrera 49, donde se ejecutan maniobras de corte, soldadura e instalación de nuevos componentes hidráulicos.

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Triple A, además, indicó que de manera gradual comenzó se inició con el proceso de recuperación del servicio en algunos de los barrios que inicialmente estaban programados para las 4:00 de la tarde de este martes.

“Los equipos técnicos continúan ultimando detalles en los diferentes frentes de trabajo para culminar las labores programadas e iniciar el proceso de normalización general del sistema después de las 10:00 de la noche de este martes 5 de mayo”, precisaron.

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En ese sentido, expresaron en la comunicación que la recuperación y estabilización del servicio se realizará de manera progresiva durante la noche y la madrugada del miércoles 6 de mayo, “a medida que el sistema alcance sus niveles operativos habituales”.

“Triple A mantiene desplegado su equipo técnico y operativo para avanzar conforme al cronograma establecido y continuará informando oportunamente a la comunidad sobre el desarrollo de esta jornada programada de optimización del servicio”, cerraron.