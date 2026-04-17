Como señuelo para cometer delitos cibernéticos, fueron identificados la circulación de sitios web fraudulentos que usurpaban el nombre y siglas de la Empresa Triple A.

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La modalidad, notificada por la compañía ante las autoridades correspondientes- además de gestionarse el bloqueo de los portales identificados- es cometida como fachada para engañar a usuarios que al momento de acceder en línea para realizar el pago de sus servicios públicos domiciliarios; facturas de acueducto, alcantarillado y aseo, al inducir error en el sitio web.

De esta manera, haciéndoles creer que realizaban el pago a través de canales oficiales cuando en realidad eran plataformas creadas con fines delictivos.

Asimismo, Triple A advierte a la ciudadanía a verificar siempre la dirección web antes de ingresar datos personales o realizar cualquier transacción. Ante cualquier duda, los usuarios pueden comunicarse con nuestra línea de atención al cliente 116 o acercarse a los puntos de atención autorizados.

El único canal oficial habilitado para el pago de la factura Triple A es:

https://portal.aaa.com.co/pagos