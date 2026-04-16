En el marco de la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2026, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció la ampliación del esquema de vacunación contra la influenza.

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La medida pretende combatir el aumento de la propagación de virus respiratorios en el país, así como fortalecer la salud de forma más temprana a una de las poblaciones más vulnerables al extender el rango de edad de niñas y niños. Estos podrán acceder a la vacuna desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, para así mitigar las complicaciones y hospitalizaciones en la primera infancia.

De acuerdo con la entidad, las dosis ya fueron distribuidas en todo el territorio nacional como parte de la implementación de la Ley 2406 de 2024. Cuya normativa busca fortalecer y modernizar el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), garantizando mayor equidad, oportunidad y capacidad de respuesta del sistema de salud.

“La influenza es una enfermedad que puede generar complicaciones graves. La vacunación anual reduce el riesgo de hospitalización y salva vidas”, afirmó el ministro de Salud, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

Grupos priorizados para la vacunación

El ministerio reiteró que la vacunación contra la influenza no está dirigida únicamente a la población infantil. Para 2026 los grupos priorizados son:

Niñas y niños desde los 6 meses hasta los 5 años.

Personas mayores de 6 años con enfermedades crónicas (cardiovasculares, respiratorias, renales o hepáticas), diabetes, obesidad o alteraciones del sistema inmunológico.

Gestantes a partir de la semana 14.

Adultos mayores de 60 años.

Talento humano en salud, especialmente quienes laboran en urgencias, consulta externa, hospitalización pediátrica, unidades de cuidados intensivos, laboratorio. clínico, vacunación y Equipos Básicos de Salud.

Cuidadores de menores de 18 años con diagnóstico de cáncer.

Asimismo, informó que las vacunas están disponibles de forma gratuita en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país para acceder a ellas. Así como un llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención ante el aumento en la transmisión de virus respiratorios:

Mantener el esquema de vacunación al día.

Usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios.

Lavarse las manos con frecuencia.

Evitar el contacto con otras personas si se presentan síntomas.

Consultar oportunamente ante signos de alarma como fiebre persistente, dificultad para respirar o somnolencia.

Informarse a través de fuentes oficiales.

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