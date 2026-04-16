Alrededor de la ciudad es común encontrarse, con mucha regularidad en cada esquina, el bastión del retail farmacéutico: las droguerías de barrio. Este sector ha tenido un crecimiento durante los últimos meses, impulsado por el cambio demográfico de la población y la crisis financiera que golpea al sistema de salud.

El aumento en la demanda del sector farmacéutico ha conllevado a acciones para el fortalecimiento del acceso de medicamentos, productos de bienestar y servicios asociados al cuidado de la salud, más aun porque la población adulta mayor sigue en crecimiento en el país.

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“Estas condiciones han llevado a que el retail farmacéutico asuma un rol cada vez más relevante en la atención de los usuarios, ampliando su alcance más allá de la dispensación de medicamentos y consolidándose como un canal clave en la prestación de servicios de salud”, sostuvo Yilda Castro, directora ejecutiva de Fenalco Barranquilla en medio de la Convención Nacional de Retail Farmacéutico.

Envejecimiento

En 2024, más de 7,6 millones de personas superaban los 60 años, dando lugar al posicionamiento del consumidor silver –como se determina a la población mayor de 50 años– como el más relevante de esta cadena. Este comportamiento conllevó a una transformación de la dinámica del modelo.

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Diego Bernardini, médico y conferencista internacional, manifestó, por su parte, que el envejecimiento actual no puede entenderse bajo los parámetros tradicionales, puesto que es una etapa activa que implica nuevas necesidades, expectativas y hábitos de consumo.

“El envejecimiento convencional está ligado a una cultura de cuidados, de enfermedad basada en los déficits que se van presentando con la edad. A diferencia de lo que hoy es la longevidad. Cumplir años no es signo de enfermedades. Hoy tenemos mucha información, sabemos cómo cuidar nuestra salud, sabemos cómo aumentar nuestro bienestar. Y ahí está la diferencia”, recalcó el experto.

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En medio del panorama de reorganización del sistema de salud en Colombia, marcado por dificultades en el flujo de recursos, deudas acumuladas y tensiones entre los actores del sector, el modelo pretende ser un alivio en el flujo de demanda.

“Nosotros lo que presentamos son las características de este consumidor senior, para que en las empresas puedan evaluar si efectivamente la oferta que está manejando está cubriendo a este nuevo consumidor y la nueva longevidad”, ratificó Yilda Castro.

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