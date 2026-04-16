La Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) puso en funcionamiento un sistema de energía solar fotovoltaica en su sede Plaza de la Paz, como parte de la estrategia de transición energética que impulsa la Alcaldía de Barranquilla.

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La iniciativa busca diversificar la matriz energética de la ciudad y optimizar el consumo mediante el aprovechamiento de fuentes renovables, en línea con una política de sostenibilidad que avanza en distintos sectores del Distrito.

El proyecto permitirá generar aproximadamente 15.000 kWh de energía limpia, lo que contribuirá a reducir el consumo de energía convencional, actualmente estimado en 35.000 kWh mensuales en esa sede.

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De acuerdo con las proyecciones, la implementación del sistema permitirá una disminución del consumo energético entre el 25 % y el 50 %, generando ahorros en los costos operativos de la institución y fortaleciendo su eficiencia.

En términos ambientales, el impacto también es significativo. Se estima que la iniciativa reducirá la huella de carbono en cerca de un 30 %, evitando la emisión de aproximadamente 25 toneladas de dióxido de carbono al año.

El alcalde Alejandro Char destacó que este tipo de proyectos no solo representan avances en sostenibilidad, sino que también contribuyen a la formación de ciudadanos con mayor conciencia ambiental.

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“Este tipo de iniciativas en nuestras instituciones educativas no solo reducen costos, sino que forman ciudadanos más conscientes y comprometidos con el cuidado del medioambiente”, afirmó.

A su turno, el rector de la IUB, Arcesio Castro, señaló que este proyecto se integra a una estrategia más amplia de sostenibilidad en la ciudad, orientada a promover el uso de energías limpias y el desarrollo responsable.

Barranquilla fortalece su modelo energético

La implementación de este sistema en la IUB se suma a una serie de iniciativas que buscan posicionar a Barranquilla como referente en transición energética en el Caribe.

Entre ellas se encuentra la construcción de la primera comunidad energética financiada por la Alcaldía, que beneficiará a cerca de 700 familias y permitirá generar, almacenar y compartir energía renovable.

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Asimismo, la ciudad avanza en la consolidación de su sistema de alumbrado público con tecnología LED, alcanzando el 100 % de cobertura con más de 73.000 luminarias instaladas, lo que ha mejorado la eficiencia energética y la seguridad en espacios urbanos.

Otro de los proyectos en marcha es el desarrollo de un parque solar para el alumbrado público, que contará con más de 7.600 paneles solares y cubrirá inicialmente el 40 % de la demanda energética, con proyección de alcanzar el 100 % en una segunda fase.

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La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, explicó que esta iniciativa también generará empleo y permitirá fortalecer la autosuficiencia energética del Distrito.

A esto se suman otros proyectos como la planta de generación de energía a partir de biogás, así como la instalación de sistemas de autogeneración en edificaciones públicas. Actualmente, 38 edificaciones cuentan con paneles solares, de las cuales 29 ya están en funcionamiento.

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En el ámbito educativo, Barranquilla también ha avanzado en eficiencia energética con la implementación de sistemas inteligentes en 26 colegios oficiales, que incluyen más de 4.600 dispositivos para la gestión del consumo de energía.

Con estas acciones, Barranquilla continúa consolidando una agenda que combina innovación, sostenibilidad y desarrollo urbano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y avanzar hacia un modelo energético más eficiente.