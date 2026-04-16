La calle 85 está cerca de tener una nueva cara. Así lo aseguró el alcalde Alejandro Char en medio de un recorrido de inspección a las obras de canalización de este temible arroyo, que se vienen adelantando con tecnología de punta.

Lea más: Atlántico prueba generación de energía con la fuerza del río Magdalena

El mandatario distrital recalcó a EL HERALDO que este proyecto estaría finalizado completamente dentro de 100 días, al tiempo que hizo un reconocimiento a la mano de obra que ha hecho posible esta intervención.

“Este dolor de cabeza, que por muchos años le ha quitado el sueño a muchísimos barranquilleros, está llegando a su final. Es una obra monumental. Yo he llegado a felicitar a los muchachos, porque esta obra tiene todo, todo lo que es la tecnología actual en construcción, de manejo de aguas superficiales, todo lo tiene esta obra”, explicó.

En la misma línea, agregó que la inversión asciende a $120 mil millones, correspondiente a recursos provenientes de los impuestos de los barranquilleros y con el fin último de garantizar la seguridad y una mejor calidad de vida.

“Es una inversión para que la gente duerma tranquila, para que el que quiera invertir en el sector, lo pueda hacer, para que Barranquilla no sea el hazmerreír nacional cuando esos arroyos se llevaban a la gente”, anotó.

Detalles de la obra

El alcalde detalló las obras que se han ido ejecutando: “Hemos pasado por la carrera 46 sin tener que romperla. Se han llevado unas tuberías grandísimas bajo la tierra que conectan desde la calle 88 con 46, ahí donde está la Universidad Autónoma, por toda la carrera 45 hasta la 47, y de ahí se unen todos los fosos hacia la carrera 52, y de ahí a la derecha, finalmente, hasta la calle 84, que es donde van a llegar todas estas aguas pluviales”.

Recordó que el arroyo que recorre este sector representó durante mucho tiempo un riesgo para los ciudadanos: “La gente aquí sufrió mucho tiempo ¿Cuántos carros, cuántos taxistas, cuántas familias no sufrieron?, ¿Se acuerda? EL HERALDO lo publicaba todo el tiempo, especialmente aquí en el cruce con la 52 con 84. Los carros que parqueaban terminaban flotando”.

Ampliación de la vía

El alcalde Char también anotó que la calle 85 tendrá un cambio sustancial gracias a las obras complementarias que se han proyectado.

Lea más: Alcaldía instala botoneras peatonales inclusivas en sectores de Barranquilla

“Esta calle 85, que tiene mucho tráfico, pasará de dos a tres carriles. Ya desde aquí, a usted la ve ya supremamente ancha. Se va a reorientar la manera de parquear de la gente, como lo estamos haciendo en la calle 72, como lo hemos hecho en la calle 47, como lo hemos hecho en carrera 50, como lo hemos hecho en la calle 79, para que la ciudad se mueva mucho más rápido”, puntualizó.