Con el fin de facilitar cruces más seguros y accesibles, en especial para el diario vivir de personas con discapacidad así como de población vulnerable, la Alcaldía de Barranquilla realizó la instalación de 16 botoneras peatonales a lo largo de distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Las botoneras permiten que los peatones activen la señal verde en los semáforos al presionar el dispositivo, además de contar con señalización en braille y un sistema auditivo que indica cuándo es seguro avanzar o detenerse, mejorando así las condiciones de desplazamiento para personas con discapacidad visual.

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Se encuentran ubicadas en semáforos de sectores clave; cuatro de ellas en el sector del Colegio Concentración Cevillar (calle 46 con carrera 14); otras cuatro en el sector del Colegio Distrital Hogar Mariano (carrera 14 con calle 58); cuatro más en el Instituto Distrital Inocencio Chincá (calle 53D con carrera 21B); y dos en la Ventana al Mundo y dos adicionales en la Ventana de Campeones.

Esta implementación se enmarca en la estrategia de movilidad incluyente impulsada por el alcalde Alejandro Char.

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“En Barranquilla el peatón es prioridad, trabajamos para que cada ciudadano pueda moverse con seguridad y dignidad. Esto se suma al programa de mantenimiento de la malla vial, a la construcción de nuevos andenes y al componente inclusivo que estamos imprimiendo en el espacio público. Aquí cada paso importa, y cada vida cuenta”, expresó el mandatario.

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Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, explicó que la instalación de estas botoneras se realizó con base en estudios técnicos y en articulación con la comunidad.

Asimismo sostuvo que se proyecta antes de finalizar el 2026 la instalación de nuevos dispositivos en otros puntos estratégicos de la ciudad, ampliando así el beneficio para peatones y personas con discapacidad.

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