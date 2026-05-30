La Fuerza Aeroespacial Colombiana anunció un robusto operativo de despliegue de aeronaves y sistemas de vigilancia sobre Barranquilla para fortalecer la seguridad durante las elecciones presidenciales de este domingo.

Al respecto, el mayor Juan Enrique Barragán Ortiz, comandante del Escuadrón de Combate Táctico 313, explicó que el Comando Aéreo de Combate No. 3 tendrá a disposición aeronaves de ala fija, ala rotatoria y sistemas remotamente tripulados para atender cualquier requerimiento operativo que se presente durante la jornada.

Según el oficial, los sobrevuelos estarán enfocados en los diferentes puestos de votación y sectores estratégicos de la ciudad, sin embargo el dispositivo de seguridad no se limitará al departamento del Atlántico, sino que cubrirá toda la región Caribe, con capacidad de operación incluso hasta el sur de Bolívar.

Asimismo, señaló que “la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha intensificado las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento sobre sectores considerados estratégicos, de acuerdo con información suministrada por los organismos de inteligencia”.

“Desde la Base Aérea el Mayor General Alberto Pauwels Rodríguez de Malambo, Atlántico, hombres y mujeres de la institución, permanecen en máximo aislamiento, listos para responder de manera oportuna a cualquier requerimiento en cualquier punto del país”, comentó.

Agregó que “el objetivo es brindar tranquilidad a las familias y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente seguro”, indicó Barragán Ortiz.

La institución hizo un llamado de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que las capacidades aéreas estarán al servicio de las autoridades para contribuir a que los barranquilleros puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad.