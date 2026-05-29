El proyecto del Puente de La Hermandad, una de las obras de la infraestructura más importantes para la conexión de la región Caribe, avanza hacia su contratación de

estudios y diseños de fase tres que serán claves para la obtención de la licencia ambiental del proyecto.

Lo anterior fue confirmado en una mesa de trabajo técnica entre la Gobernación del Atlántico y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Durante el encuentro, liderado por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, y el director general del Invías, Juan Guillermo Jiménez, se revisó el estado de los principales proyectos viales del departamento y la región, además de analizar temas relacionados con peajes, valorización y modelos de financiación para futuras obras de infraestructura.

Al respecto, director del Invías aseguró que la entidad ya culminó hace cinco años los estudios fase uno del proyecto y que actualmente avanza en la estructuración del proceso de selección para adjudicar los estudios y diseños definitivos y la licencia ambiental antes del cierre del actual periodo del Gobierno nacional.

“El Puente de La Hermandad es un hecho. Se está trabajando en la etapa de estructuración del proceso de selección. La idea es adjudicarlo muy pronto y dejarlo en esta administración con los recursos comprometidos para tener diseño fase tres y licencia ambiental” afirmó Jiménez.

Asimismo, mencionó: “Sabemos la importancia que tiene este proyecto para la región, porque va a ahorrar hasta cuatro horas para que el transporte no tenga que irse hasta la parte más alta del Caribe y volver a bajar.”

El proyecto busca conectar a los departamentos del Atlántico y Magdalena a través del río Magdalena, mejorando la movilidad y fortaleciendo el desarrollo económico y logístico de la región Caribe.

En ese sentido, el gobernador Verano destacó que esta obra tendrá un alto impacto estratégico no solo para Atlántico y Magdalena, sino también para departamentos como Cesar y Córdoba, al facilitar la conectividad regional y dinamizar el transporte de carga y pasajeros.

“Hemos hecho una revisión pormenorizada de los megaproyectos viales que tenemos en la región Caribe y en el Atlántico, como el puente de La Hermandad, el cual tiene hoy un avance significativo, así como las vías Juan Mina-Circunvalar y el Corredor Internacional del Atlántico, entre otras que se gestionan a través de Invías. Queremos agradecerles que en este cierre de gobierno estén tan pendientes de dejar estos proyectos debidamente identificados y avanzados”, expresó el mandatario departamental.

En la reunión también se abordó la situación de los peajes de Sabanagrande y Galapa, así como alternativas de valorización y nuevos mecanismos de financiación para proyectos viales.

Sobre este punto, el director del Invías explicó que la entidad, junto con la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit), trabaja en un modelo de financiamiento público que permita acceder a recursos de crédito a valor presente para ejecutar inversiones en el corto plazo.

Según Jiménez, este mecanismo ayudaría a reducir el impacto económico de los peajes sobre las comunidades y transportadores, con miras a iniciar un proceso gradual de desmonte.

Finalmente, el gobernador insistió en la necesidad de mejorar las conexiones transversales del Caribe colombiano y anunció que seguirán las mesas de trabajo con Invías para articular proyectos relacionados con producción, desarrollo económico, transporte intermodal y conexión con el río Magdalena, complementando además los estudios que adelanta la entidad para la reversión del proyecto Autopistas del Caribe.