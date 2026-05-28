La Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar servirá de sede del Campeonato Departamental de Ajedrez Amateur, evento clasificatorio al Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur 2026 que se disputará en Barranquilla del 5 al 8 de junio, evento que contará con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio.

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Como antesala al certamen nacional, la Liga de Ajedrez del Atlántico realizará el Campeonato Departamental de Ajedrez Amateur este viernes 29 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, en la biblioteca.

Este torneo otorgará aval para la participación en el campeonato nacional y marcará el regreso oficial del deporte ciencia a este emblemático escenario, donde durante años funcionaron la sede de la Liga de Ajedrez del Atlántico y la Escuela Departamental de Ajedrez Isolina Majjul.

El director de la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar, Diego Monsalve, destacó la importancia de que este escenario vuelva a abrir sus puertas al deporte ciencia.

“Para la Biblioteca Pública Departamental Meira Delmar es muy significativo volver a recibir el ajedrez después de tantos años. Este espacio hace parte de la memoria cultural y deportiva del Atlántico y nos llena de orgullo apoyar nuevamente escenarios que fomentan el pensamiento, la disciplina y la formación integral de nuestros niños y jóvenes”, expresó Monsalve.

Verónica Cantillo, secretaria de Cultura y Patrimonio del Atlántico, resaltó el valor de impulsar este tipo de iniciativas: “Desde el Gobierno de Eduardo Verano respaldamos estos espacios de sano aprovechamiento del tiempo libre que promueven la concentración, la estrategia y la convivencia alrededor del deporte ciencia. El ajedrez también construye tejido social y abre oportunidades de formación para nuestros niños y jóvenes”, manifestó la funcionaria.

El evento nacional es organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez del Atlántico, con el apoyo de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes e Indeportes Atlántico, en las categorías Sub-2300, Sub-2000 y Sub-1700, en las ramas absoluta y femenina.

El Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur 2026 tendrá como sede la Arena Deportiva Elías Chegwin y se desarrollará bajo el sistema suizo a siete rondas y ritmo clásico oficial FIDE, siendo válido para ELO FIDE y ELO Nacional.

La programación también incluye premiación en trofeos, medallas y efectivo, además de un torneo IRT Blitz que se realizará el domingo 7 de junio, al finalizar la quinta ronda, brindando a los participantes la oportunidad de mejorar su ranking internacional.

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Dentro de la agenda se desarrollará igualmente el Festival Infantil Nacional Sub-14, programado para el domingo 7 de junio, un espacio pensado para que niños y jóvenes vivan de cerca la experiencia competitiva y compartan simultáneas con algunos de los mejores exponentes nacionales del ajedrez.