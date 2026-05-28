El Atlántico alcanzó la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar (PAE). A corte de mayo de 2026, 98.787 estudiantes están siendo beneficiados por el programa, de una matrícula total de 99.102 niños, niñas y jóvenes, lo que representa una cobertura del 100 %.

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Para hacer posible esta expansión, la inversión en el PAE del Atlántico alcanzó los $115.604 millones en 2026, un aumento del 82,8 % frente a 2022. Parte de esos recursos permitió fortalecer los almuerzos preparados en sitio y los complementos alimentarios entregados en las instituciones educativas.

El gobernador Eduardo Verano destacó los avances que ha tenido el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento y aseguró que garantizar comida en las aulas también mejora las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

“Un niño alimentado es un niño que pone más atención y seguramente tiene una mayor posibilidad de educarse mejor”, dijo.

El mandatario resaltó además el cambio en el modelo de atención del PAE, que pasó de entregar alimentos industrializados a priorizar la preparación en sitio dentro de las instituciones educativas.

“Antes los alimentos venían industrializados y pasaban por largos procesos de transporte. Ahora tenemos cocinas en los mismos colegios y eso garantiza mejor temperatura, mayor seguridad alimentaria y fortalece el vínculo de los estudiantes con su alimentación”, dijo.

Verano también señaló que este avance hace parte de un proceso integral que incluye mejoras en infraestructura educativa, comedores escolares y condiciones de aprendizaje para los estudiantes del departamento.

Aseguró que la meta es seguir fortaleciendo las condiciones de bienestar para los estudiantes y consolidar entornos escolares que les permitan aprender en mejores condiciones.

El ministro Daniel Rojas explicó que el salto ha sido significativo ya que en 2025, el PAE apenas alcanzaba el 58 % de cobertura en el departamento.

“En la actualidad, al igual que el Atlántico, podemos decir que 54 entidades territoriales en todo el país a 2026 lograron la universalidad en el programa de alimentación escolar gracias a que tuvimos que hacer un aumento del 79 % en los recursos del programa escolar”, manifestó Rojas.

Municipios como Campo de la Cruz, Polonuevo y Santa Lucía alcanzaron coberturas del 99,4 %; Suan llegó al 99,3 %; Malambo al 99,2 %; y Santo Tomás al 98,5 %. Además, el programa logró ampliar su impacto en zonas rurales y comunidades étnicas. El 22,4 % de los beneficiarios pertenece al sector rural y más de 12.500 estudiantes con pertenencia étnica reciben atención alimentaria.

Otros detalles

El rector de la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica de Galapa, Leonardo Vargas, indicó que desde abril de 2025 más de 1.500 estudiantes reciben diariamente una ración alimentaria preparada en el colegio.

El rector también resaltó el trabajo de las manipuladoras de alimentos, quienes comienzan labores desde la madrugada para garantizar la alimentación de los estudiantes, y aseguró que el PAE “llegó para quedarse” en la institución.

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Finalmente, hizo un llamado a seguir fortaleciendo el sistema educativo y destacó el papel de docentes, padres de familia y autoridades para consolidar una educación pública de calidad.

En representación de los padres de familia y del Comité de Alimentación Escolar, Yenis Miranda destacó la importancia que tiene el PAE para las familias y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Bioolímpica de Galapa.

“No es solo una ración de alimento, sino un apoyo real que contribuye al bienestar, la nutrición y la permanencia de los estudiantes en las aulas”, dijo Miranda.

También resaltó que detrás de cada ración hay familias que sienten respaldo y estudiantes que reciben cuidado y acompañamiento desde la escuela.

“Cada alimento entregado representa una motivación para nuestros niños, niñas y jóvenes para que asistan a clases, permanezcan en el aula y puedan concentrarse mejor en su aprendizaje”, expresó la madre de familia.

Por su parte, Johan Toro, estudiante de grado 11, resaltó el impacto que ha logrado causar el acceso a seguridad alimentaria en el entorno escolar.

“Salimos del comedor satisfechos con la barriga llena y el corazón contento. El PAE para nosotros significa muchísimo”, agregó Toro.

Fabián Bonet, alcalde de Galapa, manifestó que el acceso al PAE ayuda a fortalecer la permanencia y calidad educativa. Además, afirmó que seguirá trabajando por continuar mejorando la educación en el municipio.

“Ese plato de comida se le está sirviendo a los ingenieros, los médicos y todos los profesionales del futuro. Cuando empezamos encontramos un PAE rezagado, pero ahora hemos logrado un gran reto transportando también en caliente la alimentación de la zona rural”, sostuvo Bonet.