Desde este miércoles entró en funcionamiento en Puerto Colombia un laboratorio SteamLab orientado a la formación en robótica, programación y otras tecnologías emergentes para niños, niñas y adolescentes del municipio.

El espacio fue instalado en la Institución Educativa Francisco Javier Cisneros y estará disponible para estudiantes de las diferentes instituciones oficiales de la localidad.

La ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, encabezó la entrega del laboratorio y señaló que hace parte de una estrategia nacional para fortalecer las capacidades tecnológicas de los estudiantes.

“Estamos entregando un laboratorio de robótica dentro de una inversión superior a los 14 mil millones de pesos a nivel nacional. La iniciativa busca acercar a niños, jóvenes y adolescentes a la ciencia y a tecnologías como la inteligencia artificial”, afirmó la funcionaria.

Como parte del proyecto, docentes del municipio recibirán 225 horas de formación en áreas relacionadas con programación, robótica y herramientas tecnológicas, en un proceso que contará con apoyo de la Universidad Nacional de Colombia.

El laboratorio, el único de este tipo actualmente en el Atlántico dentro del programa, cuenta con equipos para procesos de formación en robótica educativa, programación, electrónica, inteligencia artificial, diseño e impresión 3D, realidad virtual y creación digital.

Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, sostuvo que el espacio permitirá ampliar las oportunidades de formación para estudiantes del municipio en áreas relacionadas con ciencia y tecnología.

“Este laboratorio abre la puerta para que niñas, niños y jóvenes de nuestro territorio puedan acercarse a áreas estratégicas para el país como la inteligencia artificial, la automatización, la innovación tecnológica y la ciencia aplicada, reduciendo brechas de acceso al conocimiento y la tecnología”, dijo.

Es de anotar que la metodología del laboratorio está basada en el modelo STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas), una estrategia educativa que busca integrar distintas áreas del conocimiento mediante experiencias prácticas de aprendizaje.