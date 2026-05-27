A pocos días de las elecciones presidenciales para el período 2026–2030, la organización Asoportuaria hizo un llamado al próximo Gobierno para que incluya al Río Magdalena y al sector portuario dentro de las prioridades estratégicas del país, argumentando que ambos son fundamentales para la competitividad y el desarrollo económico regional.

El gremio recordó que la actividad portuaria sostiene buena parte de la dinámica comercial de Colombia. Cada año, por los puertos se movilizan cerca de 180 millones de toneladas de carga, además de generar más de 280.000 empleos directos e indirectos y aportarle al Estado alrededor de $600.000 millones en impuestos y contraprestaciones.

Asoportuaria destacó además que el modelo portuario colombiano ha logrado posicionarse como referente internacional gracias a más de tres décadas de modernización y mejoras operativas, impulsadas principalmente con inversión privada.

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Frente al panorama del transporte fluvial, la organización insistió en la necesidad de fortalecer la navegabilidad del Río Magdalena, señalando que este corredor permite conectar distintos modos de transporte, reducir costos logísticos y disminuir impactos ambientales en la movilización de mercancías.

Con ese objetivo, el gremio presentó seis propuestas que considera prioritarias para el próximo cuatrienio.

La primera contempla ejecutar obras hidráulicas entre Bocas de Ceniza y Barrancabermeja, proyectos calculados en aproximadamente $900.000 millones y que permitirían disminuir la dependencia permanente del dragado.

También solicitaron garantizar la continuidad de los trabajos de dragado a lo largo del río, con inversiones cercanas a $500.000 millones durante los próximos cuatro años, especialmente para mantener la estabilidad operativa de la zona portuaria de Barranquilla.

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Entre las peticiones se encuentra además la defensa del actual modelo portuario colombiano, promoviendo estabilidad jurídica, reconcesiones para terminales eficientes y estímulos a nuevas inversiones privadas.

Otro de los puntos expuestos por Asoportuaria es la profundización del canal de acceso de Barranquilla mediante un esquema de financiación público-privada, obra que consideran clave para impulsar el crecimiento industrial del Atlántico.

El gremio igualmente propuso avanzar en la deconstrucción del antiguo puente Laureano Gómez, iniciativa que abriría nuevas posibilidades para la navegación, la actividad comercial ribereña y el turismo en municipios del Atlántico y Magdalena.

A esto se suma la solicitud de revisar la inclusión de fletes de compensación dentro de la herramienta SICE-TAC, con el propósito de mejorar la competitividad de ciudades con alta generación y recepción de carga, como Barranquilla.

Finalmente, Asoportuaria aseguró que varios de estos proyectos deberán ser incorporados en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con el nuevo Gobierno en el fortalecimiento del sistema portuario y fluvial del país.