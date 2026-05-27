La educación no ocurre únicamente dentro de un salón de clases. Cada vez más expertos coinciden en que formar ciudadanos responsables, empáticos y capaces de convivir requiere del trabajo articulado entre familias, docentes, orientadores y colegios.

En un contexto donde temas como la salud mental, la convivencia escolar y el uso de la tecnología ocupan un lugar central dentro de la crianza y la educación, las instituciones educativas han comenzado a fortalecer estrategias que permitan una relación más cercana con las familias y con todos los actores que rodean el desarrollo de niños y jóvenes.

Las familias: actores clave

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, la participación activa de las familias en los procesos educativos tiene un impacto directo en el rendimiento académico, la convivencia escolar y el desarrollo emocional de los estudiantes.

“La educación es una corresponsabilidad. Cuando familia y escuela trabajan de manera articulada, los estudiantes encuentran entornos más seguros, coherentes y favorables para su desarrollo integral”, explica Sandra García Jaramillo, investigadora en educación.

Hoy, muchos colegios no solo enfocan sus esfuerzos en la enseñanza académica, sino también en la construcción de comunidad. Escuelas para padres, espacios de escucha, acompañamiento psicológico, proyectos de convivencia y formación en habilidades socioemocionales hacen parte de las estrategias que varias instituciones vienen fortaleciendo en Colombia.

Para especialistas en psicología educativa, la relación entre familia y colegio resulta clave especialmente durante la infancia y la adolescencia, etapas donde niños y jóvenes construyen identidad, autonomía y habilidades sociales.

“Los estudiantes necesitan sentir que existe coherencia entre los valores que reciben en casa y los que encuentran en el colegio. Esa conexión fortalece la confianza, la comunicación y la capacidad de afrontar conflictos de manera saludable”, señala María Fernanda Campo Saavedra, exministra de Educación y promotora de iniciativas relacionadas con calidad educativa y formación integral.

La convivencia escolar también se ha convertido en uno de los grandes retos para las instituciones. Situaciones relacionadas con acoso escolar, salud mental, violencia digital y dificultades emocionales han llevado a que colegios y familias deban trabajar de manera más cercana.

Por eso, cada vez es más común que las instituciones implementen programas de educación socioemocional, mediación escolar, formación en ciudadanía digital y acompañamiento psicosocial, involucrando no solo a estudiantes, sino también a padres y cuidadores.

Docentes comprometidos

A este ecosistema educativo se suma el papel de los docentes, quienes hoy no solo son transmisores de conocimiento, sino figuras fundamentales en el acompañamiento emocional y social de los estudiantes.

“Los maestros cumplen un rol clave en la formación de ciudadanos. Son referentes de convivencia, empatía, diálogo y construcción de valores dentro de la vida cotidiana escolar”, afirma la psicóloga y pedagoga Ileen De Zubiría.

Expertos también coinciden en que la construcción de ciudadanía comienza desde pequeños actos cotidianos: aprender a escuchar, respetar las diferencias, resolver conflictos, trabajar en equipo y participar activamente dentro de una comunidad.

Por eso, más allá de las notas o los resultados académicos, la educación actual enfrenta un desafío mayor: formar estudiantes capaces de convivir, liderar y aportar positivamente a la sociedad.

Porque educar no es una tarea exclusiva de la escuela o de la familia. Es un trabajo conjunto donde cada actor tiene un papel fundamental en la formación de las nuevas generaciones.