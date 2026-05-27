Hablar del Colegio Biffi La Salle es hablar de una parte de la historia educativa de Barranquilla. Fundado en 1896 por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el colegio cumple 130 años manteniendo vigente el legado de San Juan Bautista de La Salle: formar humana y cristianamente a niños y jóvenes.

Entre sus egresados destacados aparecen figuras como el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, el primer medallista olímpico de Colombia Helmut Bellingrodt, la ingeniera aeroespacial Sabrina Gómez, vinculada a proyectos asociados a la NASA, y reconocidos profesionales del periodismo y la comunicación.

Pero más allá de sus nombres ilustres, el Biffi ha construido una identidad basada en la formación integral. “La Salle siempre ha entendido que el estudiante debe estar en el centro de la educación y que hay que brindarle todas las herramientas para potenciar sus habilidades y competencias”, explica Ana Vergara Vega, rectora del Colegio Biffi La Salle.

Educación integral

Aunque el colegio mantiene altos estándares académicos, su apuesta va más allá del aula. Desde preescolar, los estudiantes reciben formación en natación, artes, música, expresión corporal y robótica, mientras que en primaria y bachillerato se fortalecen procesos de investigación, liderazgo, programación y semilleros extracurriculares.

“Nos interesa desarrollar todas las habilidades de nuestros estudiantes y brindarles un abanico de posibilidades donde puedan descubrir y potenciar sus talentos”, asegura la rectora.

La institución también fortalece el acompañamiento socioemocional con una cátedra enfocada en manejo emocional, convivencia y salud mental. A esto se suma el trabajo de la Pastoral Juvenil y Vocacional, desde donde se impulsan procesos de liderazgo, orientación profesional y servicio social.

“Buscamos acompañar a los jóvenes para que descubran su vocación y entiendan cómo pueden aportar a la sociedad”, señala Juan Carlos Bolaños Burgos, coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional.

JOHNY OLIVARES

Robótica e investigación

Uno de los proyectos que más ha tomado fuerza es el programa de robótica, implementado desde 2018 y fortalecido con semilleros extracurriculares. En agosto, cuatro estudiantes viajarán a Japón para competir en un torneo internacional de robótica como parte de la delegación colombiana.

“Desde muy pequeños los niños desarrollan pensamiento computacional, programación y habilidades de investigación. La robótica se ha convertido en una herramienta para potenciar creatividad, innovación y solución de problemas”, explica Giselle Ramos Cano, coordinadora académica del colegio.

El equipo ya ha participado en competencias nacionales e internacionales como en México, mientras otros estudiantes avanzan en proyectos relacionados con sostenibilidad, paneles solares y reutilización de materiales, logrando participación en encuentros científicos apoyados por RedColsi.

JOHNY OLIVARES

El deporte, parte de la historia

La enseñanza deportiva ha sido otro de los pilares históricos del Biffi La Salle. La institución fue pionera en disciplinas como el fútbol y el béisbol en Barranquilla y actualmente adelanta la renovación de varios escenarios deportivos.

Como parte de este proceso, se remodelan las canchas de fútbol, la pista atlética, escenarios sintéticos y espacios destinados a disciplinas como lanzamiento de bala y jabalina. El campus cuenta además con coliseo cubierto, placas deportivas y una piscina semiolímpica, donde los estudiantes reciben formación dentro de su horario académico.

En el marco de sus 130 años, el colegio será sede por primera vez de los Juegos Lasallistas Norandinos, del 27 al 31 de julio, evento que reunirá delegaciones deportivas y educativas de distintos países.

“Este aniversario también representa una oportunidad para mejorar y fortalecer nuestros escenarios deportivos, pensando no solo en la comunidad educativa sino también en Barranquilla”, comenta Martha Sossa Navas, administradora del colegio.

JOHNY OLIVARES

Mirando hacia el futuro

El Colegio Biffi La Salle también avanza en procesos de internacionalización con acreditación Cognia, fortalecimiento del bilingüismo, enseñanza del francés e inmersiones académicas en Canadá. Además, proyecta la modernización de sus bloques STEAM y laboratorios.

Ese legado sigue acompañado por la presencia de los Hermanos De La Salle, quienes continúan participando en procesos pedagógicos, culturales y de formación dentro de la institución, manteniendo viva una tradición educativa que comenzó hace más de un siglo y que hoy sigue transformándose para responder a las necesidades de nuevas generaciones.

Porque en el Biffi La Salle, los 130 años no solo representan historia. También representan evolución, innovación y la capacidad de seguir formando líderes para el presente y el futuro.

La institución invita a las familias a descubrir una propuesta educativa bilingüe, con formación humana y cristiana, donde cada niño crece en un ambiente de amor, aprendizaje y valores. A través de su página: biffilasalle.edu.co y en Instagram @colegiobiffilasalle.