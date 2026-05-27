Los momentos más significativos de la vida escolar encuentran su lugar mas allá de un cuaderno o una plataforma digital, permaneciendo para siempre en la memoria de un estudiante: el primer gol con la selección del colegio, la primera vez frente a un micrófono en la radio escolar, el ensayo de una obra de teatro, el descubrimiento de una habilidad artística, la emoción de cantar en un coro o el reto de programar un robot.

En el Colegio Americano de Barranquilla creemos que la educación integral se construye dentro y fuera del aula, a través de una formación flexible y conectada con los intereses de los estudiantes. Por eso, los clubes extracurriculares, semilleros y selecciones deportivas hacen parte de nuestra apuesta por formar estudiantes con vocación, liderazgo, pensamiento crítico, creatividad y trascendencia. Además, estos espacios no tienen ningún costo adicional para las familias, porque entendemos que el acceso al arte, el deporte, la ciencia, la cultura y el liderazgo no es un privilegio, sino una oportunidad formativa.

“Cuando un estudiante descubre aquello que le apasiona, el aprendizaje adquiere sentido y propósito. Ahí comienza una formación verdaderamente integral”, afirma la rectora, Mg. Belkys Teherán Estrada.

Cada tarde, después de la jornada académica, el colegio se convierte en un laboratorio vivo. En preescolar, el club de robótica despierta la curiosidad desde los primeros años y demuestra que la tecnología también puede aprenderse jugando. La estimulación musical, la danza y las artes plásticas fortalecen la sensibilidad, la creatividad y la imaginación.

En primaria, espacios como danza, teatro, coro, ensamble musical, robótica, semilleros de líderes, matemáticas e inglés, además de la pastoral estudiantil y las artes plásticas, fortalecen la comunicación, el pensamiento lógico, la creatividad, la identidad cultural y el trabajo en equipo.

“En las primeras etapas escolares, estos espacios permiten que los niños y niñas aprendan desde la experiencia, potencien su creatividad y fortalezcan habilidades sociales y emocionales de manera natural”, explica la Esp. Erika Held, Coordinadora Académica de Preescolar y Primaria.

En bachillerato, los clubes se convierten en escenarios de mayor autonomía y proyección. El club de lectura, la radio escolar, la robótica, el semillero de ciencias, el club de francés, las artes, la danza, el teatro y los espacios culturales fortalecen el pensamiento crítico, la expresión, la investigación, la creatividad y las habilidades comunicativas.

“Buscamos que los estudiantes encuentren escenarios para proyectar sus talentos, fortalecer su autonomía y desarrollar habilidades que serán fundamentales en su vida profesional y personal”, señala el Mg. Harry Donado, Coordinador Académico de Bachillerato.

Los semilleros y selecciones deportivas también son una escuela de vida. Fútbol, baloncesto y voleibol enseñan disciplina, perseverancia, trabajo en equipo y sentido de pertenencia institucional. En el deporte, como en la vida, se crece a través del talento, la constancia y el respeto.

Lejos de ser un complemento menor del currículo, estos espacios permiten que los estudiantes aprendan a liderar, escuchar, servir, crear y descubrir sus propios dones. Allí se forman amistades, se fortalecen hábitos y se despiertan vocaciones.

Por eso, cuando un estudiante elige un club, un semillero o una selección, da un paso hacia su propio descubrimiento. Comprende que sus sueños necesitan disciplina y esfuerzo, y que el aprendizaje no termina cuando suena el timbre.

En el Colegio Americano de Barranquilla seguimos creyendo que una buena educación no solo prepara para el futuro: lo construye día a día. Porque un estudiante que participa en un club o selección no solo ocupa su tiempo: aprende a darle dirección