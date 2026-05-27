La idea de que un día dura exactamente 24 horas ha acompañado a la humanidad durante siglos y ha servido como base para organizar la vida cotidiana, los calendarios y los sistemas de medición del tiempo.

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Pero las investigaciones científicas recientes demostraron que la rotación de la Tierra no es completamente constante y que, poco a poco, el planeta está girando más lento.

Aunque el cambio es prácticamente imperceptible para las personas, especialistas de diferentes instituciones científicas han confirmado que la duración de los días aumenta gradualmente debido a un fenómeno natural relacionado con la Luna.

Pexels Pero las investigaciones científicas recientes demostraron que la rotación de la Tierra no es completamente constante y que, poco a poco, el planeta está girando más lento.

Los estudios, publicados en revistas científicas y monitoreados por observatorios astronómicos internacionales, indican que la desaceleración terrestre ocurre por la influencia gravitatoria del satélite natural de la Tierra.

Esa fuerza es la responsable de las mareas oceánicas y, al mismo tiempo, genera una pequeña fricción que actúa como un freno sobre la rotación del planeta.

El proceso ocurre debido al movimiento constante de enormes masas de agua en los océanos. Esa energía produce una pérdida mínima de velocidad en la rotación terrestre, equivalente aproximadamente a 1,8 milisegundos por siglo. Aunque parece una cifra insignificante, a escala geológica representa un cambio importante.

NASA Esa fuerza es la responsable de las mareas oceánicas y, al mismo tiempo, genera una pequeña fricción que actúa como un freno sobre la rotación del planeta.

Los científicos calculan que, si el fenómeno continúa al mismo ritmo, dentro de unos 200 millones de años los días en la Tierra podrían durar 25 horas.

La comunidad científica también ha logrado determinar que la duración de los días ha cambiado constantemente a lo largo de la historia del planeta. Por ejemplo, en la época de los dinosaurios un día tenía cerca de 23,5 horas, mientras que hace más de 1.000 millones de años apenas alcanzaba unas 18 horas.

Pexels Día de la Tierra

Para detectar estas variaciones se utilizan tecnologías de alta precisión como relojes atómicos, mediciones láser y sistemas satelitales capaces de identificar diferencias de apenas milisegundos.

Además, los investigadores explican que mientras la Tierra gira más lentamente, la Luna se aleja gradualmente del planeta cerca de 3,8 centímetros por año. Ambos fenómenos están relacionados porque parte de la energía perdida por la rotación terrestre es transferida al satélite natural.

Los especialistas consideran que estos estudios no solo ayudan a comprender mejor el comportamiento de la Tierra, sino también a investigar otros sistemas planetarios y exoplanetas en diferentes regiones del universo.