Un misterioso objeto proveniente de fuera del sistema solar ha captado la atención de la comunidad científica.

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Y es como todos conocen el 3I/Atlas, un cometa que podría tener hasta 11.000 millones de años, convirtiéndose en uno de los cuerpos más antiguos jamás observados.

Este visitante cósmico, detectado el año pasado, es apenas el tercer objeto interestelar confirmado tras Oumuamua y 2I/Borisov, lo que lo convierte en una pieza clave para entender cómo se formaron los primeros sistemas planetarios.

ATLAS/Universidad de Hawái/NASA Cometa 3I/ATLAS avistado por la NASA

Investigadores de la Universidad de Michigan analizaron el cometa utilizando el observatorio ALMA, ubicado en el desierto de Atacama. Allí detectaron niveles inusualmente altos de deuterio, una forma de hidrógeno pesado.

Este hallazgo sugiere que el cometa se formó en un entorno extremadamente frío, posiblemente antes incluso de que existiera una estrella en su sistema de origen. Es decir, podría provenir de una etapa muy temprana del universo.

NASA/EFE ESPACIO, 07/08/2025.- El telescopio espacial Hubble ha proporcionado la imagen más nítida, hasta ahora, del cometa 3I/Atlas, el tercer visitante llegado de fuera del sistema solar y que fue avistado por primera vez el uno de julio. El cometa fue fotografiado por el Hubble el pasado 21 de julio, cuando estaba a 365 millones de kilómetros de la Tierra y la imagen ha sido hecha pública este jueves, según datos de la NASA. EFE/NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), J. DePasquale (STScI) SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El cometa fue observado por agencias como la NASA y la Agencia Espacial Europea mientras pasaba cerca de Marte en octubre y alcanzaba su punto más cercano a la Tierra en diciembre.

Actualmente, ya se encuentra más allá de Júpiter, alejándose a una velocidad de aproximadamente 220.000 kilómetros por hora y saliendo definitivamente de nuestro sistema solar.

ATLAS/Universidad de Hawái/NASA Esta animación muestra las observaciones del cometa 3I/ATLAS cuando fue descubierto el 1 de julio de 2025. El telescopio de sondeo ATLAS, financiado por la NASA en Chile, informó por primera vez que el cometa se originó en el espacio interestelar.

Asimismo, el 3I/Atlas representa una oportunidad única para estudiar condiciones del universo primitivo. Su composición podría ayudar a los científicos a reconstruir cómo eran los entornos donde nacieron las primeras estrellas y planetas.

Aunque su origen exacto sigue siendo un misterio, cada dato recopilado permite armar el rompecabezas de nuestra historia cósmica. Este tipo de objetos no solo viajan entre estrellas también transportan información clave sobre los orígenes del universo.