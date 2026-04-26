Un sismo se registró en Colombia en la madrugada de este domingo 26 de abril, de magnitud 4,0, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo al informe, el sismo se presentó a las 3:10 de la mañana, con epicentro en el municipio de Los Santos, en del departamento de Santander, con una profundidad de 149 km.

Este tipo de eventos en esta municipalidad son frecuentes debido a que se ubica el Nido Sísmico de Bucaramanga, caracterizado por la “ocurrencia de alta actividad sísmica de forma continua en el tiempo, concentrada en una región muy limitada: alrededor de 128 km3”, según explica el SGC.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos?

De acuerdo a estudios adelantados por la entidad geocientífica, existen al menos tres teorías sobre este fenómeno, las cuales indican que el Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen asociado a fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre.

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“Estas placas interactúan de forma compleja en esta zona reducida y los sismos que se producen tienen como epicentro al municipio de Los Santos”, explican

Las principales características de estos sismos son:

Su profundidad , en torno a los 150 km.

, en torno a los 150 km. Las magnitudes bajas a moderadas.

Además, allí, la intensidad de los sismos es baja y el riesgo asociado a estos fenómenos también, pues, al ser temblores cuyo origen es profundo, “cuando las ondas sísmicas llegan a la superficie ya han perdido gran parte de su energía”.

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No obstante, existen registros de sismos con magnitudes superiores a 6.0, que han causado daños en las poblaciones de la región.

¿Qué hacer durante un temblor?

En lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto y siga las siguientes recomendaciones: