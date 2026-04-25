La reciente divulgación de la existencia de un supuesto acuerdo confidencial en la salida de Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión ha abierto cuestionamientos sobre la forma en que se manejó su desvinculación y el tratamiento dado a las denuncias internas por presunto acoso sexual en su contra.

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De acuerdo con documentos analizados en una visita de inspección laboral, las partes habrían suscrito una “cláusula de confidencialidad recíproca”, lo que restringe la divulgación de información relacionada con el caso. Según la Revista Raya, esta condición habría dificultado que el proceso avanzara hacia instancias formales de investigación.

Asimismo, el canal explicó que la salida del periodista obedecía a razones de edad, indicando que, con 59 años, ya cumplía con los requisitos para acceder a la pensión.

Sin embargo, la versión difundida por la revista indica que el proceso no siguió el mismo esquema aplicado en otros casos dentro de la empresa, como el de Ricardo Orrego, quien habría sido desvinculado de forma unilateral. En este caso, a Vargas se le habría ofrecido un acuerdo de transacción por mutuo consentimiento, lo que habría evitado un análisis más exhaustivo de las denuncias.

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Las acusaciones recopiladas incluyen testimonios sobre comportamientos considerados inapropiados en el entorno laboral, entre ellos llamadas realizadas en altas horas de la noche a compañeras de trabajo, incluso alrededor de las 2:00 a. m.

El acuerdo de confidencialidad, según esa versión, habría limitado que estos señalamientos trascendieran a escenarios judiciales o disciplinarios externos, manteniéndolos dentro del ámbito interno de la compañía y protegiendo su imagen institucional.

La finalización del vínculo laboral entre Vargas y la empresa tomó por sorpresa a parte del público que lo acompañó durante más de treinta años de trayectoria en medios de comunicación.

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En su pronunciamiento, el propio periodista afirmó que la decisión fue “de común acuerdo” y relacionada con el contexto actual, sin entrar en detalles sobre situaciones específicas.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares”, expresó Vargas.

También se refirió al impacto personal de la decisión: “En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento”.

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