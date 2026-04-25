El Gobierno nacional anunció un cambio en la entrega de subsidios que impactará a millones de hogares en Colombia.

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A través del Departamento para la Prosperidad Social, se implementará un nuevo modelo de pagos que elimina intermediarios y permite recibir el dinero de forma directa en cuentas bancarias o billeteras digitales.

La principal novedad es el Gestor de Información Financiera, una herramienta tecnológica que permitirá a los beneficiarios registrar sus datos bancarios para recibir transferencias de programas como Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor y Renta Joven sin necesidad de operadores tradicionales.

Este sistema ya inició su fase de pruebas en Soacha y se espera que se extienda progresivamente a todo el país. Además, quienes no estén bancarizados podrán seguir cobrando en efectivo a través de una red ampliada de más de 31.000 puntos con operadores como SuperGiros y SuRed.

Cortesía Este sistema ya inició su fase de pruebas en Soacha y se espera que se extienda progresivamente a todo el país.

El nuevo esquema busca mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la cobertura, especialmente en zonas rurales. También pretende fortalecer la inclusión financiera, facilitando que más colombianos accedan a productos bancarios y digitales.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantener actualizada su información, abrir cuentas a su nombre y evitar compartir datos personales para prevenir fraudes.

Imagen referencial

La implementación del nuevo modelo será gradual, por lo que es clave estar atentos únicamente a la información oficial. Desde Prosperidad Social se hará el llamado correspondiente para que los beneficiarios registren sus datos de forma segura.

Mientras tanto, tenga en cuenta estas recomendaciones para proteger su dinero: